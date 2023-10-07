Семья Парных из Мурманска награждена медалью ордена «Родительская слава»

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 03.10.2023 №740 семья Игоря и Ольги Парных из Мурманска награждена медалью ордена «Родительская слава».

В семье Ольги Васильевны и Игоря Михайловича пять детей. Родители создают все условия для полноценного развития личности каждого ребенка. Все дети показывают отличные достижения в учёбе, являются победителями различных олимпиад и конкурсов, активно участвуют в творческой и спортивной жизни школы и города.

Так, старшая дочь Елизавета с красным дипломом и золотой медалью окончила Санкт-Петербургский институт Государственной противопожарной службы МЧС России. Помимо этого, северянка с отличием окончила музыкальную школу по классу «домра». Сегодня Елизавета совмещает основную работу с музыкальными концертами.

Надежда не уступает старшей сестре ни в учебе, ни в индивидуальных достижениях. С 6 лет занимается современными танцами и хореографией. Помимо танцев Надя отлично поёт.

Тихон учится в Мурманском политехническом лицее. Также молодой человек занимается плаванием, имеет 2-й взрослый разряд, принимает активное участие в городских и областных соревнованиях.

Младшие девочки Вера и Любовь только начинают достигать серьёзных успехов в учёбе и музыке. Посещают музыкальную школу, выступают дуэтом на школьных концертах и праздниках.

Родители имеют множество благодарностей от администраций учебных заведений, спортивных школ и секций за отличное и всестороннее развитие детей.

Министерство труда и социального развития Мурманской области напоминает, что медаль ордена «Родительская слава» была учреждена в 2010 году. Она вручается семьям, воспитавшим не менее четырёх детей, младшему при этом должно исполниться три года.

Фото: https://gov-murman.ru