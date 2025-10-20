Семья Поднебесниковых из Колы получила награду за победу во Всероссийском конкурсе «Семья года-2025»

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей X Всероссийского конкурса «Семья года». В числе 89 лучших семей награду получила семья Поднебесниковых из города Кола Мурманской области.

Напомним, они победили в номинации «Семья — хранитель традиций». Жюри конкурса отметило значимый вклад супругов Андрея Борисовича и Марии Владимировны Поднебесниковых в сохранение культурного наследия и семейных ценностей.

«Семья Поднебесниковых из Колы — хороший пример того, как должны работать семейные отношения. Они показывают, что взаимная поддержка, уважение и общие цели — это основа крепкой семьи. Такие семьи, где традиции естественно вплетены в повседневную жизнь, действительно укрепляют наш регион и помогают воспитывать достойных граждан. Мы ценим их вклад и рады, что их опыт получил признание на всероссийском уровне», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Дети в семье Поднебесниковых занимаются танцами, рисованием, созданием мультфильмов, посещают спортивные секции. Семья активно участвует в жизни местного православного прихода — поёт в церковном хоре, участвует в богослужениях.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс «Семья года» проводится уже в десятый раз. В 2025 году в нем приняли участие почти 11 тысяч семей со всей России. 85% победителей конкурса — многодетные семьи.

В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области активно поддерживают семьи с детьми. Подробнее – в «Социальном навигаторе».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555443/#&gid=1&pid=1