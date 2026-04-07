Семья Васильевых из Апатитов одержала победу на региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Мурманской области

В Легкоатлетическом манеже Мурманска провели региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Мурманской области. Мероприятие проводится в заполярной столице ежегодно и успело стать традиционным. В этом году присоединиться к нему решили шесть семей из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кольского округа. Все участники продемонстрировали свою физическую подготовку и волю к победе.

С приветственным словом на открытии фестиваля к участникам обратилась заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира по легкой атлетике, сенатор Российской Федерации, посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова.

«Приятно видеть, что интерес к комплексу ГТО в нашем регионе растет, а спорт становится нормой жизни для тысяч северян. С каждым годом все больше северян увлекаются физической культурой и спортом, а всероссийский комплекс ГТО становится все более популярным. Участники получают заряд позитива, энергии и, конечно, укрепляют свое здоровье», – сказала Лариса Круглова.

Для всех присутствующих с показательным номером по фитнес-аэробике выступила команда из спортивной школы №12 Мурманска.

Участникам предстояло состязаться в видах испытаний комплекса ГТО: в беге, поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Среди пап победу одержал Станислав Васильев. У мам на первое место пьедестала поднялась Юлия Шелестович. Среди детей лучший результат показали Александр Васильев и Анна Пундель. Среди бабушек лидировала Тамара Гладанюк.

В общекомандном зачёте первенствовала семья Васильевых из Апатитов. Второй стала семья Шелестович из Мончегорска. Замыкает тройку лидеров семья Пундель из Мурманска.

Победители и призёры были награждены медалями, грамотами, сувенирной продукцией от официального лицензиата ГТО – ООО «Диалог-конверсия», а также получили «Олимпийские азбуки» от Олимпийского комитета России.

