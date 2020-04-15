Семьям, в которых родился первый ребенок, ежемесячные денежные выплаты будут продлены без подачи заявления

В Мурманской области в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года семьям с детьми, которые за эти месяцы достигнут возраста одного года, полутора или двух лет, имеющим право на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка, указанная выплата на новый выплатной год будет назначаться без подачи заявления.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», регулирующий порядок и условия данного вида социальной поддержки.

Согласно установленному порядку, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока граждане подают новое заявление о назначении указанной выплаты (сначала – на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет) и представляют документы, необходимые для ее назначения.

Введение временной нормы позволяет государственным областным учреждениям социальной поддержки, подведомственным министерству труда и социального развития Мурманской области, продолжить предоставление выплаты ее получателям без новых заявлений и документов. В свою очередь, это исключит необходимость для представителей семей с детьми лично обращаться для подтверждения права.

Новый временный порядок продления права на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 17193 рубля коснется 1540 семей, пишет Министерство труда и социального развития Мурманской области.