В Мурманской области началась подготовка к зимнему туристическому сезонуГубернатор Андрей Чибис предложил убрать порог по транспортному налогу для многодетных семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 12:00

Семью кормить не на что: 33% опрошенных мурманчан не хватает зарплаты на покрытие основных нужд

Российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провела исследование удовлетворенности россиян размером заработной платы и выяснила, на что уходит большая часть зарплаты.

Сколько и кому не хватает зарплаты

По результатам опроса, 33% респондентов в Мурманской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель вырос на 10 п.п), 49% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 18% (на 11 п.п. меньше, чем три года назад). Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли (54%). Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 года составила 85017 рублей (до вычета налогов), при этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

Куда уходят деньги?

В топ-3 регулярных ежемесячных трат большинства местных респондентов входят еда (у 90% опрошенных), коммунальные расходы (у 67%), связь, ТВ, интернет (52%). За три года местные жители чаще стали тратить на одежду (51% в 2021 и 64% в 2024 г.) и на детей (24% в 2021 и 38% в 2024 г.).

Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (59%), аренду жилья и выплату ипотеки (40%). При этом, по сравнению с 2021 годом, у людей увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов — с 16% до 23%. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов — доля снизилась на 11 п.п. до 18%.

Среди всех специальностей чаще всего на выплату кредитов тратят работники розничной торговли (60%), а реже всего — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья или выплату ипотеки реже всего тратят финансисты и бухгалтеры (30%) и рабочий персонал (39%), а чаще всего — высший и средний менеджмент (68%). На уход за собой чаще всего тратят специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (50%) и финансисты (49%).

59% респондентов тратят от четверти до половины своей ежемесячной зарплаты на выплату ипотечного кредита или аренду жилья, при этом тремя годами ранее столько же тратили 42%. Такую же долю зарплаты тратят 50% опрошенных на выплату процентов по кредитам и займам, за три года доля таких граждан выросла на 7 п.п.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Семью кормить не на что: 33% опрошенных мурманчан не хватает зарплаты на покрытие основных нужд-PRO Валюту (16+)Нефть эталонных марок дешевеет, доллар США уверенно дорожает к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Не в весах дело! Мурманский филиал АО «Ситиматик» разъясняет ситуацию с вывозом мусора-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика