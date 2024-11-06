Семью кормить не на что: 33% опрошенных мурманчан не хватает зарплаты на покрытие основных нужд

Российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провела исследование удовлетворенности россиян размером заработной платы и выяснила, на что уходит большая часть зарплаты.

Сколько и кому не хватает зарплаты

По результатам опроса, 33% респондентов в Мурманской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель вырос на 10 п.п), 49% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 18% (на 11 п.п. меньше, чем три года назад). Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли (54%). Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 года составила 85017 рублей (до вычета налогов), при этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

Куда уходят деньги?

В топ-3 регулярных ежемесячных трат большинства местных респондентов входят еда (у 90% опрошенных), коммунальные расходы (у 67%), связь, ТВ, интернет (52%). За три года местные жители чаще стали тратить на одежду (51% в 2021 и 64% в 2024 г.) и на детей (24% в 2021 и 38% в 2024 г.).

Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (59%), аренду жилья и выплату ипотеки (40%). При этом, по сравнению с 2021 годом, у людей увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов — с 16% до 23%. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов — доля снизилась на 11 п.п. до 18%.

Среди всех специальностей чаще всего на выплату кредитов тратят работники розничной торговли (60%), а реже всего — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья или выплату ипотеки реже всего тратят финансисты и бухгалтеры (30%) и рабочий персонал (39%), а чаще всего — высший и средний менеджмент (68%). На уход за собой чаще всего тратят специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (50%) и финансисты (49%).

59% респондентов тратят от четверти до половины своей ежемесячной зарплаты на выплату ипотечного кредита или аренду жилья, при этом тремя годами ранее столько же тратили 42%. Такую же долю зарплаты тратят 50% опрошенных на выплату процентов по кредитам и займам, за три года доля таких граждан выросла на 7 п.п.