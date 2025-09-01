Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
Сенатор РФ Елена Дягилева: Центр «На Севере – жить!» – важная часть экосистемы профориентации в Мурманской области

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севре – жить!». Целью рабочего визита стало подведение итогов прошедших летних смен, знакомство с создаваемыми пространствами и новыми инициативами центра.

«В ближайшие 10 лет Арктике потребуется 184 тысячи квалифицированных кадров. Решить эту задачу со «звёздочкой» можно только комплексным подходом. В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса знакомство с профессиями, востребованными в АЗРФ и родным регионом, начинают с детского сада: создаются новые пространства, профильные классы и выстраивается диалог с работодателями. Центр «На Севере — жить!» – важная часть этой экосистемы», – отметила парламентарий.

Представитель Заполярья в верхней палате парламента подчеркнула, что только этим летом центр, созданный по одноимённому губернаторскому плану, посетили более 700 школьников, с учётом филиала «ВОИН» – 1200 ребят. Круглый год юные жители разных муниципалитетов области, приезжая на благоустроенную территорию близ Магнетитов, принимают участие в разнообразных образовательных программах, посещают экскурсии в исторические места, на предприятия, в колледжи региона и Мурманский арктический университет. Благодаря такой насыщенной программе ребята максимально погружаются в процесс, узнавая больше об истории Мурманской области и мощном потенциале родного края. Важной частью каждой смены являются спортивные и творческие занятия. Кроме того, центр регулярно организует профильные смены, посвященные той или иной сфере. Например, этим летом «На Севере – жить!» принимал слёт «Юннатов Первых» из 27 субъектов Российской Федерации, организовывал смены, приуроченную юбилею атомной промышленности нашей страны и российскому флоту. В последнюю неделя лета в центре проводили время не только ребята из Кольского, Терского и Ловозерского округов, Мончегорска и Апатитов, но и 60 воспитанников мурманских танцевальных коллективов «Ониона» и «Ювента». Поэтому на территории организовывались образовательные модули по истории и культуре Кольского полуострова, творческие мастер-классы, изучение основ активного отдыха и формирования бережного отношения к северной природе, а ещё велась интенсивная подготовка к конкурсам, ежедневные тренировки по бальным танцам и отработка технических элементов.

«Пребывание в центре «На Севере – жить!» продумано до мельчайших деталей, поэтому даже приехав в шестой раз, мальчишки и девчонки хотят вернуться, чтобы открыть для себя что-то новое. Ведь проект продолжает развиваться! Например, на территории открыли пространство «Путешествие в СССР», в котором собраны предметы быта прошлых лет, создаётся уникальный музей героической обороны Заполярья с предметами, найденными поисковыми отрядами, также готовится к старту центр по обучению основам управления беспилотными летательными аппаратами», - пояснила Елена Дягилева.

В ходе торжественной церемонии закрытия последней летней смены парламентарий вручила награды школьникам, которые наиболее отличились во время пребывания в центре, а также поздравила ребят с наступающим Днём знаний.

Сенатор напомнила, что центр «На Севере – жить!» открыт в 2023 году по одноимённому губернаторскому плану. Территория оборудована всем необходимым для комфортного пребывания детей от 8 до 17 лет. Центр дополняет комплексную системы работы с будущими кадрами, сформированную в Мурманской области по поручению главы региона Андрея Чибиса, в рамках которой все школы Заполярья сотрудничают с предприятиями, создано 65 инженерных классов, реализуются такие  узкоспециализированные проекты, как «Горняк будущего», «Металлург будущего», «Энергетик будущего», а также открывается класс по туризму и гостиничному бизнесу в ответ на растущую популярность Арктической зоны РФ у туристов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552587/#&gid=1&pid=9

