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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.26 11:00

Сенатор РФ Елена Дягилева: для нашего сурового края тема подготовки к отопительному сезону имеет принципиальное значение

Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева обсудила готовность региона к грядущему отопительному сезону с генеральным директором теплоэнергетической компании «Мурманэнергосбыт» Алексеем Лыженковым. Данная тема постоянно находится в фокусе внимания регионального правительства и лично контролируется губернатором Андреем Чибисом.

На площадке предприятия представитель Кольского Заполярья в Совете Федерации и руководитель крупнейшего предприятия теплоэнергетической отрасли региона обсудили работы, которые сейчас проводятся в заполярных котельных, а также модернизацию инженерных сетей. В общей сложности АО «МЭС» снабжает теплом 33 населённых пункта Мурманской области в 24 муниципальных образованиях. Одна из наиболее важных тем — ситуация с объектами теплоснабжения Печенгского муниципального округа, где были выявлены нарушения. Специалисты АО «МЭС» в экстренном порядке предотвратили разморозку систем этой зимой, а сейчас при участии подрядной организации выполняют работы по замене оборудования на общую сумму 104,4 млн рублей. Объём инвестиций позволит установить на котельных новые котлы и систему дистанционного контроля, чтобы следить за параметрами и управлять работой из любой точки Мурманской области. Кроме того, будут заменены циркуляционные насосы и резервуары‑накопители горячей воды, частично обновлены теплообменники. Также запланирована установка дополнительного дизель‑генераторного оборудования и замена тепловых сетей. Большая часть мероприятий уже завершена, объект планируется сдать до конца сентября.

Работы ведутся и на других территориях. Например, в ЗАТО г. Североморск по программе реновации ЗАТО продолжается капитальный ремонт теплосетей, уже подходят к завершению работы на магистральной теплотрассе на улице Сгибнева, собран новый трубопровод собран.

Как подчеркнул глава АО «МЭС» Алексей Лыженков, качественная подготовка внутридомового оборудования, наряду с работами на тепловых сетях и генерирующем оборудовании станций, обеспечит стабильное теплоснабжение и комфорт жителей в течение всей зимы.

«Для нашего сурового края тема подготовки к отопительному сезону имеет принципиальное значение, но в текущей ситуации с топливом особенно важно держать на контроле вопрос обеспеченности мазутом. И он находится в фокусе как команды региона, так и на федеральном уровне. В частности, на недавнем совещании кабмина вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул актуальность повышенного внимания к регионам северного завоза», — отметила сенатор Елена Дягилева.

Как пояснил глава АО «Мурманэнергосбыт» Алексей Лыженков, с учётом оплаченных и находящихся в пути грузов предприятие сформировало 130% запас мазута, 100% запас дизельного топлива и 80% — угля. Общая готовность к грядущему отопительному сезону уже преодолела отметку в 50%, все работы ведутся с соблюдением графика.

В ходе беседы участники коснулись кадрового вопроса. В команде АО «МЭС» немало заслуженных профессионалов. Один из них является участником проекта «Сила Севера в людях». Напомним, в рамках проекта по решению губернатора Андрея Чибиса сейчас ведётся народное голосование за северян, чья профессиональная, общественная и добровольческая деятельность способствует развитию Заполярья. Старший мастер Данил Розит начал карьеру в энергетике с должности слесаря 2-го разряда, а сегодня он руководит подразделением, отвечающим за безаварийную работу теплосетей Октябрьского округа протяжённостью более 80 км. Он не только организует ремонты, но и задаёт эталон надёжности и безопасности в непростых северных условиях. Поддержать мастера АО «МЭС» и других участников своими голосами жители Мурманской области могут до 15 августа на портале «Наш Север».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571243/#&gid=1&pid=6

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