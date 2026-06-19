Сенатор РФ Елена Дягилева: искусство является мощным инструментом духовного становления личности

Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева открыла выставку Екатерины Ерохиной «Путь к свету» в Государственном Кремлевском дворце, проводимой по инициативе Управления делами Президента Российской Федерации. Среди 30 картин с изображением маяков России – маяк Русский, расположенный в Мурманской области.

В приветственном слове сенатор подчеркнула важность проведения подобных мероприятий. По её мнению, экспозиция является прекрасным поводом, чтобы узнать больше о разных уголках страны и истории России. Сенатор напомнила, что Екатерина Ерохина является наставником конкурса «Жизнь, делённая на граммы», выставка победителей которого с октября работает в Мурманской области. Сейчас работы юных художников, посвящённые Великой Отечественной войне, можно увидеть в Военно-морском музее Северного флота.

«Этот проект, проводимый под эгидой Совета Федерации, стал еще одним ярким примером того, что культура и искусство являются мощным инструментом духовного становления личности», – подчеркнула парламентарий.

Елена Дягилева также отметила, что тема маяков очень близка Мурманской области.

«Наш регион – ключевой логистический, базовый и стратегический опорный пункт Северного морского пути, а без маяков невозможно представить навигации. В Мурманской области – их более десятка, в том числе один из первых маяков на Северном морском пути, маяк Русский на острове Большой Олений, который вы видите в этом зале. В экспозиции нет двух одинаковых маяков: у каждого своя стать и своя история. Это ещё раз показывает, как велика и прекрасна наша страна!», – сказала сенатор.

Представитель Заполярья в палате регионов поделилась результатами добровольческих экспедиций, которые проходят в Мурманской области по инициативе регионального Единого волонтёрского центра. В рамках проекта «От родника до океана» за три года силами волонтёров и добровольцев со всей страны совместно с Северным флотом удалось вернуть первоначальный вид трём навигационным сооружениям в Заполярье: маякам в Кашкаранцах, Териберке и на полуострове Рыбачий. Проект получил общероссийское признание, став победителем международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория для жизни» в декабре 2024 года.

Художник-живописей Екатерина Ерохина родом из Тулы. Выпускница Невского института дизайна и школы живописи художника Романа Ляпина с 2019 года регулярно выставляется в разных городах страны. В марте экспозиция, посвящённая маякам России, открылась в Совете Федерации. На картинах изображены воображаемые и действующие навигационные сооружения в разных точках страны: от Дальнего Востока и Арктики до западных рубежей и самого юга. Художница является наставником всероссийских конкурсов «Жизнь, делённая на граммы» и «МЫ! В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ!». Автора картин и участников церемонии открытия персональной выставки в Государственном Кремлевском дворце также поздравили заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева и заместитель генерального директора Государственного Кремлевского дворца, полковник запаса Василий Долгашев. После осмотра экспозиции участники отметили художественную и идейную ценность проекта. Выставка будет ждать посетителей до августа. За это время, как отмечают организаторы, картины увидят более ста тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569710/#&gid=1&pid=9