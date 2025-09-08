Сенатор РФ Елена Дягилева: Кольская ВЭС – модель развития локальной энергетики и профориентации молодёжи в Арктике

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева в конце прошлой недели посетила Кольскую ВЭС ПАО «ЭЛ5-Энерго» (входит в Группу ЛУКОЙЛ). Вместе с участниками первой осенней смены центра «На Севере – жить!» парламентарий ознакомилась с особенностями работы крупнейшей в мире ветряной электростанции за Полярным кругом.

«Поддержка Президента РФ Владимира Путина и те инициативы, которые реализуются командой правительства во главе с губернатором Андреем Чибисом, позволяют Мурманской области быть пионером в создании уникальных объектов. Вслед за первой в мире АЭС, построенной за Полярным кругом в прошлом столетии, в XXI веке регион стал местом, где заработал уникальный ветропарк, открыт первый в мире Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, идёт разработка Колмозерского месторождения, которое может и должно вывести страну в топ-3 мировых производителей «нефти XXI века» – лития. Всю эту мощь, огромный потенциал Заполярья должно видеть подрастающее поколение северян», – пояснила сенатор.

В ходе экскурсии гостям показали 57 современных турбин, расположенных в заполярной тундре, рассказали об особенностях работы автоматических установок, а также продемонстрировали новый центр, открытый этим летом. Внутри здания, построенного близ дороги в Териберку, оборудовано кафе с сувенирной продукцией и создана выставочная экспозиция об истории строительства ветропарка, «зелёной» энергетике и Мурманской области. Елена Дягилева отметила большое значение Кольской ВЭС для энергосистемы Арктической зоны РФ, в частности для выработки безопасной для хрупкой природы макрорегиона энергии. По её словам, объект способен вырабатывать порядка 750 млн кВт*ч в год, что позволяет ежегодно предотвращать выбросы CO 2 в атмосферу.

«Тема создания условий для развития интеллектуальной энергетики на труднодоступных и изолированных территориях неоднократно поднималась на площадке Совета Федерации. Обеспечение энергоснабжением жителей отдалённых территорий, в особенности труднодоступной Арктики, как и обеспечение мощностями ключевых промышленных предприятий – задача федерального масштаба, которая требует новых подходов. Кольская ВЭС – яркий пример действенности механизмов преференциальных режимов для реализации инвестиционных проектов локальной энергетики», – уточнила сенатор.

Ещё один важный аспект по её мнению – усиление туристической привлекательности Мурманской области. Как уточнила Елена Дягилева, команда ветропарка выбрала верный вектор развития, организуя события различного масштаба на своей территории – от экскурсий для школьников до масштабного забега. Сенатор также подчеркнула эффективность выстроенного сотрудничества с правительством Мурманской области, в частности, в развитии системы образования на всех уровнях в Кольском Заполярье.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, строительство ветропарка началось в 2019 году, проект стал стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области, который с 1 марта 2023 года вышел на 100% установленной мощности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552956/#&gid=1&pid=6