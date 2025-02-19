Сенатор РФ Елена Дягилева: Мурманская область занимает лидирующие позиции в АЗРФ по уровню удовлетворенности жизнью

В экспертном центре «Проектный офис развития Арктики» презентовали результаты социологического исследования «Качество жизни в Арктике и восприятие государственной политики». В обсуждении лучших практик, способствовавших достижению показателей в разных субъектах Арктической зоны РФ, приняла участие сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

Рассказывая о результатах исследования, генеральный директор экспертного центра Максим Данькин назвал наиболее миграционно устойчивой категорией семьи, воспитывающие одного ребёнка, но, по мнению эксперта, для жителей с двумя и более детьми характерно большее желание переехать.

«Наибольшее количество семей с детьми, связывающими своё будущее с Арктикой, проживают в автономных округах. Единственным феноменом является Мурманская область, которая сохраняет уверенные показатели миграционных ожиданий таких категорий респондентов», – подчеркнул модератор.

Максим Данькин пояснил, что эффект может быть связан со стабильностью финансовых систем субъектов, в частности важен объём расходов из региональных бюджетов на душу населения и возможность субъекта реализовывать собственные социальные программы.

Комментируя результаты исследования, участие в котором приняли 12 тысяч человек из всех 10 субъектов АЗРФ, сенатор Елена Дягилева отметила высокий уровень удовлетворённостью жизни в Мурманской области. Она подчеркнула, что если в среднем показатель по макрорегиону равен 75%, то в Заполярье он фиксируется на 82%, делая регион одним из лидеров рейтинга.

«Динамика развития экономики определяет качество жизни. И за последние пять лет в этом направлении Мурманская область вырвалась вперёд. Регион – лидер по числу резидентов АЗРФ с суммарным объёмом инвестиций в 226 млрд рублей. И, что важно, консолидация усилий со стороны бизнеса и власти помогает не только создавать тысячи новых рабочих мест, обеспечивать конкурентную зарплату, но и реализовывать масштабные социальные проекты, делая жизнь на Севере комфортнее, ярче и интереснее», – сказала парламентарий.

Елена Дягилева отметила, что выстраивание коммуникации с предприятиями, работающими на территории, а также магистрали национальных проектов в Мурманской области синхронизированы с региональным стратегическим планом «На Севере – жить». В народной стратегии, по мнению сенатора, учтены все сферы, и это уже приносит результат. Так, за последние годы в Мурманской области на 40% увеличилось число многодетных семей.

«Данные опроса «ПОРА» показали, что всё больше северян с детьми верят в родной регион. Это подтверждает действенность программ, реализуемых с 2019 года по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. При этом из 24 программ поддержки семей с детьми большая часть – региональные инициативы. И, несмотря на вызовы, они продолжают развиваться. Так, «зарплата мамы» в начале «избавилась» от возрастного ценза, а теперь распространена и на женщин, родивших второго ребёнка, если семья нуждается в финансовой поддержке», – прокомментировала сенатор.

В числе программ, позволивших Мурманской области добиться высокого уровня удовлетворённости жизни и миграционной устойчивости, она назвала комплекс мероприятий, проводимых командой губернатора в сфере образования.

«80% респондентов позитивно оценили уровень образования в Мурманской области. Уверена, на этот ответ повлияли 100% обеспеченность детскими садами, региональный проект «Арктическая школа», комплекс мер поддержки наших учителей, благодаря которому удалось снизить дефицит кадров, и многие другие шаги, предпринимаемые командой правительства», – пояснила Елена Дягилева.

Она назвала программу «Профессионалитет» действенным инструментом мотивации молодёжи оставаться в родном регионе, подчеркнув тот факт, что по темпам её реализации регион входит в топ-5. Следующим шагом, по мнению сенатора, станет создание кампуса мирового уровня, который даст больше возможностей для заполярной молодёжи и поможет привлечь в регион абитуриентов из других субъектов страны. В завершение выступления Елена Дягилева анонсировала проведение Международного форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске 26 и 27 марта, назвав мероприятие новой точкой роста для региона и площадкой для обсуждения стратегии развития всей Арктической зоны РФ.

В обсуждении опроса среди населения Арктической зоны России, проводимого «ПОРА» с целью узнать, насколько северяне довольны жизнью в своих субъектах, приняли участие представители субъектов АЗРФ, а также эксперты. Как полагают авторы исследования, результаты подчеркивают важность комплексного подхода к развитию северных территорий.

«Несмотря на высокий уровень удовлетворенности среди определенных групп населения, улучшение социальной инфраструктуры, жилищных условий и доступности рабочих мест остаётся приоритетной задачей для дальнейшего повышения качества жизни в Арктике», – подытожил директор экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Максим Данькин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/