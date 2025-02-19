Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 10:15

Сенатор РФ Елена Дягилева: Мурманская область занимает лидирующие позиции в АЗРФ по уровню удовлетворенности жизнью

В экспертном центре «Проектный офис развития Арктики» презентовали результаты социологического исследования «Качество жизни в Арктике и восприятие государственной политики». В обсуждении лучших практик, способствовавших достижению показателей в разных субъектах Арктической зоны РФ, приняла участие сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

Рассказывая о результатах исследования, генеральный директор экспертного центра Максим Данькин назвал наиболее миграционно устойчивой категорией семьи, воспитывающие одного ребёнка, но, по мнению эксперта, для жителей с двумя и более детьми характерно большее желание переехать.

«Наибольшее количество семей с детьми, связывающими своё будущее с Арктикой, проживают в автономных округах. Единственным феноменом является Мурманская область, которая сохраняет уверенные показатели миграционных ожиданий таких категорий респондентов», – подчеркнул модератор.

Максим Данькин пояснил, что эффект может быть связан со стабильностью финансовых систем субъектов, в частности важен объём расходов из региональных бюджетов на душу населения и возможность субъекта реализовывать собственные социальные программы.

Комментируя результаты исследования, участие в котором приняли 12 тысяч человек из всех 10 субъектов АЗРФ, сенатор Елена Дягилева отметила высокий уровень удовлетворённостью жизни в Мурманской области. Она подчеркнула, что если в среднем показатель по макрорегиону равен 75%, то в Заполярье он фиксируется на 82%, делая регион одним из лидеров рейтинга.

«Динамика развития экономики определяет качество жизни. И за последние пять лет в этом направлении Мурманская область вырвалась вперёд. Регион – лидер по числу резидентов АЗРФ с суммарным объёмом инвестиций в 226 млрд рублей. И, что важно, консолидация усилий со стороны бизнеса и власти помогает не только создавать тысячи новых рабочих мест, обеспечивать конкурентную зарплату, но и реализовывать масштабные социальные проекты, делая жизнь на Севере комфортнее, ярче и интереснее», – сказала парламентарий.

Елена Дягилева отметила, что выстраивание коммуникации с предприятиями, работающими на территории, а также магистрали национальных проектов в Мурманской области синхронизированы с региональным стратегическим планом «На Севере – жить». В народной стратегии, по мнению сенатора, учтены все сферы, и это уже приносит результат. Так, за последние годы в Мурманской области на 40% увеличилось число многодетных семей.

«Данные опроса «ПОРА» показали, что всё больше северян с детьми верят в родной регион. Это подтверждает действенность программ, реализуемых с 2019 года по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. При этом из 24 программ поддержки семей с детьми большая часть – региональные инициативы. И, несмотря на вызовы, они продолжают развиваться. Так, «зарплата мамы» в начале «избавилась» от возрастного ценза, а теперь распространена и на женщин, родивших второго ребёнка, если семья нуждается в финансовой поддержке», – прокомментировала сенатор.

В числе программ, позволивших Мурманской области добиться высокого уровня удовлетворённости жизни и миграционной устойчивости, она назвала комплекс мероприятий, проводимых командой губернатора в сфере образования.

«80% респондентов позитивно оценили уровень образования в Мурманской области. Уверена, на этот ответ повлияли 100% обеспеченность детскими садами, региональный проект «Арктическая школа», комплекс мер поддержки наших учителей, благодаря которому удалось снизить дефицит кадров, и многие другие шаги, предпринимаемые командой правительства», – пояснила Елена Дягилева.

Она назвала программу «Профессионалитет» действенным инструментом мотивации молодёжи оставаться в родном регионе, подчеркнув тот факт, что по темпам её реализации регион входит в топ-5. Следующим шагом, по мнению сенатора, станет создание кампуса мирового уровня, который даст больше возможностей для заполярной молодёжи и поможет привлечь в регион абитуриентов из других субъектов страны. В завершение выступления Елена Дягилева анонсировала проведение Международного форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске 26 и 27 марта, назвав мероприятие новой точкой роста для региона и площадкой для обсуждения стратегии развития всей Арктической зоны РФ.

В обсуждении опроса среди населения Арктической зоны России, проводимого «ПОРА» с целью узнать, насколько северяне довольны жизнью в своих субъектах, приняли участие представители субъектов АЗРФ, а также эксперты. Как полагают авторы исследования, результаты подчеркивают важность комплексного подхода к развитию северных территорий.

«Несмотря на высокий уровень удовлетворенности среди определенных групп населения, улучшение социальной инфраструктуры, жилищных условий и доступности рабочих мест остаётся приоритетной задачей для дальнейшего повышения качества жизни в Арктике», – подытожил директор экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Максим Данькин.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, доллар США слабо дешевеет-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ поддержало закон об обязательном доступе газовщиков к оборудованию в домах-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика