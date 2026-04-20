Сенатор РФ Елена Дягилева: на примере Мурманской области мы видим действенность преференциальных режимов для развития территорий

Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева провела круглый стол по законодательному регулированию и механизмам реализации единого преференциального режима для территорий Арктики и Дальнего Востока.

Открывая заседание, парламентарий отметила значимость мероприятий, которые проводятся рабочей группы, созданной по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко. По мнению сенатора, диалог с участием представителей всех заинтересованных сторон позволяет сформировать обоснованные предложения по корректировке концепции с учётом макроэкономических показателей и опыта функционирования существующих преференциальных режимов. Она напомнила, что данные механизмы являются важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности отдалённых регионов.

«Сегодня на Дальнем Востоке и в Арктике действует пять основных префрежимов, каждый со своим законом и множеством подзаконных актов. Генеральная идея единого режима – унифицировать эти механизмы и сделать их более доступными для бизнеса», – пояснила Елена Дягилева.

По мнению парламентария, единый преференциальный режим, который начнёт действовать в 2027 году по поручению Президента России Владимира Путина, должен обеспечить баланс интересов государства, регионов и бизнеса.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев представил ключевые параметры будущего законопроекта. По его словам, единый префрежим планируется строить на принципах поддержки новых инвестиционных проектов с минимальным порогом входа 5 миллионов рублей. Для резидентов сейчас предполагается установить пятилетний льготный период по налогам, предоставление земли и инфраструктуры.

«Льгота по налогу на прибыль в текущей версии концепции планируется применяться с учётом критерия рентабельности. Если инвестор зарабатывает выше среднероссийского уровня, умноженного на повышающий региональный коэффициент, то будет применятся определённая ставка с суммы превышения с распределением в пользу регионального бюджета. Для проектов технологического суверенитета такие ограничения действовать не будут», – подчеркнул представитель профильного ведомства.

Среди поднятых на совещании тем стороны обсудили необходимость выработки общего понимания по ряду практических аспектов, включая методику расчёта рентабельности и механизмы налогового администрирования, механику бесшовного переходя для действующих резидентов, связь предоставления льгот с созданием рабочих мест и технологическим уровнем проектов. В ходе дискуссии представители бизнес-сообщества также высказали ряд предложений, в том числе по сохранению действующих механизмов землепользования.

Подводя итоги круглого стола, Елена Дягилева подчеркнула, что дискуссия показала высокую актуальность единого преференциального режима. По словам парламентария, текущая концепция закона содержит критерии получения статуса резидента, внимание на которые обращали сенаторы и представители регионов.

«Цель нового механизма – не отнять льготы, а создать баланс частных и публичных интересов. Одна из обсуждаемых тем – порог вхождения для резидента. С одной стороны, регионы заинтересованы в крупных проектах, в первую очередь, из-за объёма инвестиций и большого количества новых рабочих мест. Но с другой, опыт Мурманской области доказывает эффективность деятельности резидентов, представляющих малый и средний бизнес. В особенности такие проекты значимы для отдалённых и малонаселённых территорий», – пояснила Елена Дягилева.

Сенатор акцентировала внимание на том, что предложения сенаторов вносятся в концепцию, в частности, в текущей версии скорректирован в пользу снижения порог объёма инвестиций, обсуждается распространение действия льготного режима не только на юридических лиц, но и на индивидуальных предпринимателей.

«С 2020 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса преференциальные режимы АЗРФ и ТОР привлекли в Мурманскую область сотни резидентов, общий объём планируемых инвестиций превышает 600 млрд рублей с перспективой создания порядка 15 тысяч рабочих мест. Чтобы регионы с суровым климатом и северным удорожанием становились привлекательнее для жизни, а люди получали высокооплачиваемую работу, необходимо постоянно совершенствовать механизмы поддержки инвесторов. Сегодняшняя дискуссия позволила выработать согласованные предложения для доработки концепции и подготовки проекта федерального закона», – заявила сенатор.

В мероприятии приняли участие сенаторы и депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов власти, объединений предпринимателей и эксперты.

