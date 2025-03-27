Сенатор РФ Елена Дягилева: «На примере Мурманской области виден социальный эффект от деятельности резидентов преференциальных режимов и возможность дифференциации экономики региона»

Вчера на полях Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялась сессия, посвящённая особым режимам и преференциям для бизнеса на территории АЗРФ. Участники обсудили меры государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике, проанализировали эффективность действующих преференциальных режимов и представили предложения по их совершенствованию. Особое внимание было уделено возможностям адаптации успешного опыта Дальнего Востока для арктических территорий.

Модератором дискуссии выступил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Открывая сессию, он отметил, что Арктика – стратегический регион России, где сосредоточены ключевые экономические и геополитические интересы страны.

«Сегодня в сессии участвуют представители всех уровней власти: от федеральных ведомств до региональных руководителей, а также те, кто вкладывает реальные ресурсы в развитие Арктики. Именно бизнес, «голосующий рублем», может дать объективную оценку: какие меры поддержки работают, а где нужны изменения», – сказал Николай Запрягаев.

Директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Илья Чернов рассказал о преференциальных режимах Арктики и результатах их применения за первую пятилетку, а также выступил с предложением по совершенствованию поддержки.

«Сегодня на территории Арктики от Мурманска до Чукотки действуют префрежимы АЗРФ, ТОР, СПВ, они привлекли около тысячи инвестпроектов на сумму порядка 2,1 трлн рублей. Порядка трети проектов уже введены, фактически вложено 813 млрд рублей и создано 18 тысяч рабочих мест. Цифры высокие, но есть и пространство для роста. Рассматриваем возможность создания по аналогии с Дальним Востоком промышленных парков с готовой инфраструктурой для резидентского бизнеса, ведь готовая площадка со всеми необходимыми коммуникациями в условиях Арктики является краеугольным камнем для успешного старта бизнеса», – рассказал Илья Чернов.

О позитивных изменениях инвестиционного климата в Мурманской области и Арктической зоне в рамках сессии рассказала сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева. Она уточнила, что с 2019 года в регион, который на 100% находится в АЗРФ, уже инвестировано порядка 1,5 трлн рублей, а инвестиционный портфель включает свыше 300 проектов с суммарным объёмом инвестиций на десятилетний период в 3,2 трлн рублей. По словам сенатора, отчёт Счётной палаты РФ, который рассмотрели в верхней палате парламента, показал неравномерность влияния особых экономических зон и территорий опережающего развития на развитие создавших их регионов. В то же время пример Мурманской области демонстрирует эффективность данных инструментов для повышения качества жизни северян и развития территорий.

«Преференциальные режимы являются инструментом регионального развития, но, как и любой другой, требуют тщательного анализа и продуманного использования. Анализ Счётной палаты показал, что префрежимы не в полной мере встроены в систему стратегического планирования России. Кроме того, важно взаимодействие между предприятием и правительством, что называется, в ручном режиме. На примере Мурманской области мы фиксируем значительный социальный эффект от деятельности резидентов и возможность дифференциации экономики», – сказала Елена Дягилева.

Сенатор отметила, что на территории Мурманской области по двум суперльготным режимам уже работает 306 резидентов, объём фактических инвестиций превысил 264 млрд рублей, что делает регион лидером по объёму вложенных средств резидентами АЗРФ. Благодаря преференциям создано более 5,8 тысячи рабочих мест. В ходе своего доклада она коснулась и других социальных эффектов, достижению которых способствовали префрежимы и решения, принятые губернатором Андреем Чибисом для повышения инвестиционной привлекательности региона. Так, Мурманская область входит в топ-10 регионов России по размеру ВРП на душу населения, среднедушевым денежным доходам и покупательской способности населения, а также номинальной начисленной зарплате. Комплексная работа правительства и синхронизация регионального стратегического плана «На Севере – жить!» с национальными целями обеспечила в Заполярье снижение ниже среднего значения по стране доли бедного населения и снижение с 2019 года в четыре раза уровня регистрируемой безработицы. Елена Дягилева отметила и существенно возросшую активность во взаимодействии регионального правительства и предприятий, работающих в Мурманской области. Так, по словам сенатора, с 2019 по 2023 годы объём инвестиций индустриальных партнёров в реализацию различных социальных проектов вырос в пять раз и составил более 24 млрд рублей.

«Для дальнейшего развития Арктики, разумного и эффективного освоения её богатой сырьевой базы необходима консолидация усилий со стороны государства и бизнеса. В том числе для привлечения дополнительных инвестиций. Этому могут и должны способствовать преференциальные режимы – необходимая точка опоры для принятия решения о присутствии предприятия и реализации проекта в том или ином субъекте. Но крайне важны не разовые мероприятия, а долгосрочные инвестиции в территории, в том числе для наращивания человеческого капитала, подготовке необходимых кадров и созданию комфортной среды для жителей АЗРФ», – подытожила сенатор.

Вопрос инфраструктурного обеспечения также отметил Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель». Он отметил важность применения инструментов государственно-частного партнёрства для реализации не только промышленных, но также жилых и социальных объектов. Кроме того, он подчеркнул, что по аналогии с Дальним Востоком необходимо снять ограничения в части применения префрежима ТОР в моногородах для реализации таких проектов.

Гая Соболев, советник генерального директора компании «Валла-Тунтури», реализующей комплексный туристический проект возле полуострова Рыбачий и Средний, также добавил, что для успешной работы проекта необходимо создание туристического кластера, инфраструктурная поддержка, в том числе строительство подъездных дорог, а также синхронизация в части своевременной подготовки кадров для развивающейся отрасли.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко отметила высокий вклад арктических инвестпроектов в экономику России. Благодаря принятым законам сегодня Арктика формирует около 15% ВВП России или каждый шестой рубль, становясь основой экономики для будущего. Она отметила большой вклад Мурманской области в развитие макрорегиона, подчеркнув, что впервые за крайне продолжительный период в Заполярье на одной площадке обсуждается стратегия развития с участием представителей власти всех уровней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/