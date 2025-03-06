Сенатор РФ Елена Дягилева: новые вызовы и амбициозные задачи требуют корректировки стратегии развития Арктики

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева выступила экспертом на стратегической сессии по корректировке Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Мероприятие состоялось в Москве на площадке Проектного офиса развития Арктики для формирования предложений по приоритетам развития АЗРФ с учётом новых вызовов.

«С учётом возрастающей роли Арктики, стремительных структурных сдвигов в мировой политике, необходимо чётко видеть зону роста макрорегиона и осознавать возможные риски. Новые вызовы и новые амбициозные национальные цели требуют корректировки стратегии развития Арктики, но в центре внимания, по-прежнему, должны оставаться люди, которые живут и работают на этих важнейших для страны территориях», – подчеркнула парламентарий.

Сенатор поделилась, что озвученные в ходе сессии предложения помогут донастроить стратегию развития Арктической зоны РФ, во многом благодаря опыту Проектного офиса развития Арктики в реализации подобных проектов и привлечении к обсуждению проблем широкого круга экспертов. Так, на состоявшейся сессии своими взглядами на сценарии возможного будущего Арктики поделились представители ведущих российских вузов, федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы и Совета Федераций РФ, субъектов РФ, а также представители крупного бизнеса, работающего в Арктике, консалтинговых организаций и других структур.

«Своевременные замеры показателей достижения стратегических документов и пересмотр их целей в связи с новыми обстоятельствами просто необходимы для повышения эффективности государственной политики. Важно иметь несколько сценариев развития, чтобы не реагировать на изменения реактивно, а предвидеть риски и предугадывать возможности», – отмечает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

Экспертный центр принимал активное участие в разработке опорного документа развития макрорегиона, утверждённого Президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. Наряду с организацией совместных с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегических сессий, была проделана уникальная на тот момент работа по сбору предложений от граждан. Фактически впервые в новейшей российской истории подготовка стратегии проходила при участии гражданских активистов.

«Такой же подход был применён при формировании нашей народной стратегии – регионального плана «На Севере – жить!», реализуемого по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В его основе – более 72 тысяч предложений северян, результат долгих дискуссий, встреч с трудовыми коллективами и жителями. При этом разделы, которые вошли в стратегический план, чётко синхронизированы с национальными целями, что обеспечивает синергетический эффект при реализации федеральных и региональных программ», – отметила Елена Дягилева.

Фото (Проектный офис развития Арктики): https://gov-murman.ru/info/news/