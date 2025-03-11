Сенатор РФ Елена Дягилева: «Образовательный и карьерные треки, ориентированные на потенциал Заполярья, необходимо формировать во взаимодействии с предприятиями»

В рамках рабочего визита сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева совместно с заместителем председателя Мурманской областной Думы, советником директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция» Евгением Никорой и главой администрации Максимом Ченгаевым посетила объекты сферы образования в Полярных Зорях.

«Формирование образовательного и карьерного трека, ориентированного, прежде всего, на потенциал родного региона – важная задача, решать которую необходимо в самом тесном взаимодействии с предприятиями, работающими на территории. Так, при участии Кольской АЭС в Полярных Зорях создаются условия для более углубленного изучения профильных предметов, проводится масштабная профориентационная работа, увеличивается число возможностей для будущих работников станции», – отметила Елена Дягилева.

Во время посещения школы №4 сенатор познакомилась с особенностями работы профильных и предпрофильных Атомклассов, в которых учится более 100 ребят. На созданной при участии промышленного партнёра базе проходят факультативные курсы и внеурочные занятия для юных жителей города атомщиков. Учреждение также является победителем конкурсного отбора регионального проекта «Арктическая школа», в рамках которого провели ремонтные работы и оснастили класс биологии. Теперь в нём проводятся занятия как для школьников, так и для малышей. Елена Дягилева отметила значимость и нового регионального проекта «Уникум.Малыш», реализуемого по плану «На Севере – жить!» с 2024 года. Один из пяти детских садов, в которых были открыты первые уникальные пространства, находится в Полярных Зорях, в планах до конца 2025 года – создать такую среду для развития природных способностей и талантов малышей в ещё 10 учреждениях Мурманской области.

«Для Кольского Заполярья наращивание кадрового потенциала имеет принципиальное значение. Арктика – одна из последних нетронутых кладовых мира. И сейчас макрорегион, в частности динамично развивающаяся Мурманская область, становится местом, где можно и нужно жить, а не территорией работы вахтовым методом», – отметила Елена Дягилева.

Парламентарий подчеркнула, что в результате планомерной политики, проводимой командой правительства во главе с губернатором Андреем Чибисом, в Мурманской области создаётся всё больше условий для эффективной подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям и инженерным направлениям. В частности, по федеральной программе «Профессионалитет» в Кольском Заполярье заработали семь образовательных кластеров, ещё два планируется открыть в этом году. Это позволит до 2029 года совместно с предприятиями подготовить почти шесть тысяч специалистов для различных отраслей экономики региона. Участниками масштабной трансформации уже являются 90% областных колледжей и техникумов, что делает регион одним из лидеров по темпам реализации программы. В рамках визита Елена Дягилева посетила один из таких образовательно-производственных центров, открытый на базе Полярнозоринского энергетического колледжа.

«Мы увидели насколько кардинально меняют образовательную среду федеральные программы, а также эффективно выстроенная коммуникация между правительством региона, образовательными учреждениями и предприятиями. В колледже Полярных Зорь появились сразу 10 зон для отработки студентами необходимых навыков, закуплено свыше 4,5 тысячи единиц оборудования, проведена переподготовка и организованы стажировки для преподавателей. На эти цели было направлено 150 млн рублей из федерального, областного бюджетов и средств предприятий-партнеров. В планах кластера – подготовить за пять лет для нужд предприятий атомной отрасли 450 специалистов, 85% из которых будет работать на благо Мурманской области», – уточнила Елена Дягилева.

По словам сенатора, создание подобных площадок выводит среднее профессиональное образование в Заполярье на новый качественный уровень, делает колледжи и техникумы региона более привлекательным в глазах абитуриентов и их родителей. Это подтверждают результаты первой приёмной кампании, во время которой значительно вырос поток заявок от абитуриентов и повысился средний балл поступающих.

В рамках визита глава администрации муниципалитета Максим Ченгаев и сенатор РФ Елена Дягилева обсудили дальнейшее развитие сферы образования в Полярных Зорях, в том числе планируемое участие учреждений в федеральных программах.

«Мы внимательно следим за процессом профориентации молодёжи. С самого раннего возраста – начиная с детского сада, продолжая в школе и колледже – ребята получают возможность осваивать инженерные профессии, обеспечивая тем самым градообразующие предприятия квалифицированными специалистами. Это не только способствует удержанию молодых кадров в регионе, но и привлекает талантливых и целеустремленных работников, готовых оставаться в родных местах», – подчеркнул Максим Ченгаев.

Он отметил, что полноценная цепочка подготовки специалистов начинается с детских садов и продолжается вплоть до вуза. На следующий год запланирован капитальный ремонт общежития Полярнозоринского энергетического колледжа. Это даст возможность расширить число комфортных мест для студентов – с 45 до 65. Необходимость модернизации, в том числе, обусловлена притоком учащихся из Мурманской области и соседней Республики Карелия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/