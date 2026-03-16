Мурманская область. Арктика (16+)16.03.26 10:15

Сенатор РФ Елена Дягилева посетила объекты сферы образования и культуры Ловозерского округа

В ходе рабочей поездки в Ловозерский муниципальный округ представитель Мурманской области в верхней палате парламента Елена Дягилева ознакомилась с работой учреждений сферы образования и культуры.

В посёлке городского типа Ревда парламентарий посетила среднюю общеобразовательную школу имени В.С. Воронина, где в сентябре был успешно реализован проект по созданию профильного класса «Горняк будущего» при участии Ловозерского горно-обогатительного комбината.

«Подготовка квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли – ключевой фактор устойчивого развития арктических регионов России, где промышленность формирует основу экономики и обеспечивает рабочие места, – отметила Елена Дягилева. – В своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Нам нужны современные рабочие профессии, инженерные кадры, и мы будем всячески поддерживать тех, кто идёт в эти сферы, особенно в стратегические отрасли вроде добычи полезных ископаемых». Подготовка кадров – это национальный приоритет, без квалифицированных горняков и инженеров мы не реализуем потенциал Арктики».

Кабинет «Горняк будущего» открылся в сентябре 2025 года благодаря сотрудничеству с градообразующим предприятием, предоставившим 2,5 млн рублей, и софинансированию из местного бюджета. Инвестиции позволили создать современное профориентационное пространство для углубленного изучения математики и проведения различных образовательных мероприятий. По мнению сенатора, на примере класса видна суть наиболее эффективной модели подготовки: «школа – колледж или университет – предприятие».

В ходе визита сенатор также ознакомилась с другими пространствами, модернизированными за последние четыре года. Школа активно участвует в региональных программах, в том числе губернаторском проекте «Арктическая школа», по которому проведён ремонт в столовой и открыто пространство «Уникум». Ещё одна инициатива, «На Севере – твой проект», позволила создать Аллею Памяти выпускников, модернизировать спортзал, организовать кабинет здоровья и игровые площадки.

Знакомство с образовательной средой округа продолжилось в Северном национальном колледже в селе Ловозеро. В уникальном для региона учебном заведении бережно хранят многовековые традиции коренных народов, сочетая их с внедрением современных образовательных стандартов. Колледж готовит специалистов по девяти направлениям – от традиционного оленеводства и резьбы по кости до современного туризма и арктической кухни. Для отработки навыков открыты различные мастерские и учебные кабинеты, а также оленеводческая база. Благодаря последовательной поддержке Правительства Мурманской области и участию в федеральных программах, материально-техническая база колледжа претерпела кардинальные изменения.

«Развитие системы среднего профессионального образования – один из наших ключевых приоритетов. За последние 10 лет численность студентов колледжей в Мурманской области выросла почти на треть – на 4 тысячи человек. Сегодня в организациях СПО региона обучается более 18 тысяч студентов, Мурманская область входит в топ-5 регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет», в котором с 2023 года участвует Северный национальный колледж. Это открывает перед студентами новые возможности для обучения и дальнейшего карьерного роста, но, что очень ценно, по-прежнему позволяет передавать уникальный опыт наставников и мастеров в традиционных для саами профессиях», – подчеркнула Елена Дягилева.

Сохранение культурного кода Ловозерского округа – цель ещё одного учреждения – Ловозерского национального культурного центра. Здесь на протяжении более 30 лет знакомят жителей и гостей Мурманской области с традициями Крайнего Севера. Центр также является ключевым элементом в организации досуга местных жителей. В 12 коллективах центра занимаются 155 человек, а любительские объединения объединяют еще 44 участника. Без команды учреждения не обходится не одно крупное мероприятие, как в родном Ловозеро, так и за его пределами. В прошлом году специалистами центра было проведено 192 культурно-массовых мероприятия, собравших почти 15 тысяч зрителей как офлайн, так и онлайн.

«2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России, и Ловозерский округ в полной мере воплощает этот посыл. Здесь, на древней саамской земле, веками формировалось уникальное переплетение культур, бережно сохраняются традиции коренных малочисленных народов Севера. Это не только наше общенациональное достояние, но и огромный потенциал для развития региона», – сказала Елена Дягилева.

В ходе визита сенатор обсудила с главой муниципального образования Евгением Магомаевым, руководителями и сотрудниками учреждений вектор дальнейшего развития, перспективы участия в федеральных и региональных программах для модернизации инфраструктуры, подготовки кадров по востребованным направлениям, а также созданию условий для сохранения идентичности округа и привлечения туристов. Данным темам, как и сотрудничеству в части развития территории, подготовке кадров, было посвящено совещание, которое Елена Дягилева провела с генеральным директором ООО «Ловозерский ГОК» Владимиром Федяковым. Вместе с депутатом Мурманской областной Думы, руководителем фракции «Единая Россия» Ириной Просоленко стороны обсудили реализацию партийного проекта «Выбирай своё», основными задачами которого являются обеспечение технологической независимости страны, популяризация и повышение престижа инженерных специальностей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563811/#&gid=1&pid=1

