Сенатор РФ Елена Дягилева представила губернатору Андрею Чибису отчёт о работе в Совете Федерации

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором РФ Еленой Дягилевой, на которой парламентарий представила отчёт о работе в верхней палате парламента в 2025 году. По итогам прошедшего года, согласно рейтингу «ПУЛ» и «The World Inform», представитель Мурманской области в Совете Федерации вошла в пятёрку лидеров по эффективности работы. В этом феврале сенатор возглавила список парламентариев, заняв первую строчку рейтинга.

Глава Кольского Заполярья подчеркнул вклад Елены Дягилевой в исполнение поручений, направленных на развитие Мурманской области.

«Отдельно хотел бы поблагодарить за реализацию наших договоренностей с представителями рыбной отрасли. Речь идёт, прежде всего, о корректировке существующего законодательства в части прибрежного лова, чтобы вернуть возможность производства консервов из печени трески на суда. Соответствующий законопроект комитет по аграрным вопросам Государственной Думы РФ готовится рассмотреть во втором чтении», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметила Елена Дягилева, развитие рыбохозяйственного комплекса в Мурманской области является магистральной темой работы в Совете Федерации. Деятельность по данному направлению велась в 2025 году и продолжилась в наступившем 2026-м. Так, на расширенном совещании под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина инициативы, сформированные по поручению губернатора Андрея Чибиса совместно с рыбацким сообществом Заполярья, получили поддержку палаты регионов. Речь идёт, прежде всего, о переоформлении кредитных обязательств, взятых под инвестиционные квоты, экспортных пошлинах и сокращении срока корректировки объемов добычи.

Елена Дягилева подробно рассказала о деятельности в рамках комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, в котором она координирует такое важное направление, как налоговую политику, в том числе специальные налоговые режимы. Напомним, что Мурманская область на 100% находится в Арктической зоне РФ, поэтому на всей территории региона действуют преференциальные режимы ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ. В 2025 году сенатор от Заполярья вошла рабочую группу Совета Федерации по внесению в правительство РФ предложений по проекту федерального закона о едином преференциальном режиме Дальнего Востока и Арктики. Данная работа ведётся по поручению спикера палаты регионов Валентины Матвиенко. Ещё одно поручение председателя Совфеда касается малого и среднего бизнеса. Сенатор пояснила, что изменения налогового законодательства создают риск ухудшения делового климата в Арктической зоне. В прошлом году губернатор Андрей Чибис на Комиссии Госсовета по Арктике аргументировал особый подход для регионов с дорогой логистикой и низкой плотностью населения, получив поддержку других субъектов АЗРФ. На заседании верхней палаты с участием Министра финансов Антон Силуанов в ответ на вопрос Елены Дягилевой подтвердил готовность рассмотреть возможность определения льгот для бизнеса на уровне регионов, отметив значимость решения, в том числе для борьбы с теневым сектором экономики.

«Наша общая задача – сохранение устойчивости предпринимательства и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Арктики. Отвечая на мой вопрос о подходе профильного ведомства к существующим рискам, Антон Германович озвучил стремление ведомства продолжить снижать теневой сектор экономики, предотвращать закредитованность регионов, а также намерение предоставить субъектам возможность самостоятельно принимать решение о сохранении льгот. Это крайне важно для регионов, в которых активно поддерживают малый и среднего бизнес. Мурманская область – в их числе», – сказала сенатор.

Среди других направлений Елена Дягилева также выделила работу по вопросам газификации. На пленарном заседании СФ с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака сенатор подняла тему учёта фактора ценообразования при реализации проекта по газификации. Данная инициатива губернатора Андрея Чибиса получила поддержку Президента страны Владимира Путина. В ходе доклада по итогам работы в 2025 году сенатор подробно рассказала о деятельности в профильном комитете по другим курируемым ею вопросам: финансирование ЗАТО, моногородов, обеспечение регионов Крайнего Севера и Арктики, развитие Северного морского пути, социальная политика, образование и наука. Елена Дягилева поделилась результатами законотворческой деятельности и участия в различных масштабных мероприятиях, включая Форум социальных инноваций, где сенатор организовала и модерировала сессию, посвящённую семейному предпринимательству.

«В обращении участникам форума спикер палаты регионов процитировала выдающегося педагога Антона Семеновича Макаренко: «Семья приносит полноту жизни, семья приносит счастье и одновременно является большим делом, имеющим государственное значение». И сегодня мы видим какое внимание уделяется на всех уровнях заботе о семье и улучшению демографической ситуации. И, конечно, в рамках форума, посвящённого социальным инновациям, Совет Федерации не мог обойти стороной такое важное направление, как семейное предпринимательство», – пояснила Елена Дягилева.

В завершении встречи глава Заполярья выразил уверенность в дальнейшей совместной продуктивной работе, отметив принципиальную значимость трансляции позиции региона на федеральном уровне.

