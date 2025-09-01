Сенатор РФ Елена Дягилева: пример Мурманской области показывает действенность креативных индустрий для развития малых городов
Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева выступила спикером панельной дискуссии, посвящённой развитию малых городов. Обсуждение опыта разных субъектов страны состоялось в рамках деловой программы фестиваля «Gastro Industry Fest» в Никеле.
«В России порядка 800 малых городов, но проживает в них всего 15% населения страны. По поручению Президента РФ Владимира Путина на этих территориях, входящих в перечень опорных населённых пунктов, предстоит повысить качество городской среды на 60% к 2036 году. Одним из путей их эффективного развития может стать модель, выстроенная на основе уникальных традиций и самобытности. А основным драйвером – креативная экономика», – отметила парламентарий.
Елена Дягилева подчеркнула, что по инициативе губернатора Андрея Чибиса в число опорных населённых пунктов входит три агломерации Мурманской области, в которых проживает 70% населения региона. По словам сенатора, креативный сектор уже стал значимым драйвером несырьевой экономики России, в особенности впечатляющих показателей достигла киноиндустрия. Так, с 2022 года отечественные ленты из «альтернативы» превратились в основного игрока на внутреннем рынке: в прошлом году доля зрителей российского кино достигла 79%, наши фильмы в кинотеатрах посмотрели 100 млн человек.
«Съёмки оказывают на малые города мультипликативный эффект, давая как мгновенный экономический результат, так и долгосрочный имиджевый капитал. Пример Мурманской области показывает действенность креативных индустрий для развития малых городов. После выхода на экран «Левиафана» Териберка стала абсолютным лидером по туристическому спросу в регионе, «Nation Geographic» включил село в топ-20 лучших мест для путешествий, а если говорить о турпотоке в область, то два года подряд он бьёт рекордные показатели», - пояснила Елена Дягилева.
Сенатор акцентировала внимание на том, что с 2020 года по поручению губернатора Андрея Чибиса реализуется комплекс мер для привлечения съёмочных команд и развития киноиндустрии в Заполярье. Это сделало Мурманскую область одним из пионеров в части системной поддержки данного направления креативных индустрий, обеспечив семикратный рост числа картин, снимаемых в регионе ежегодно, и ощутимый экономический эффект – за пять лет работы съёмочные группы потратили более 228,6 млн рублей.
«Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что у России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка. Через героев и сюжеты современное российское кино должно формировать правильную систему ценностей. Способствовать профориентации и героизации труда, сохранять историческую память, продвигать семейные и духовные ценности», – подытожила Елена Дягилева.
Дискуссия «Всероссийский опыт развития малых городов. Постиндустриальное будущее – миф или реальность?» объединила экспертов из разных субъектов страны, представителей власти, бизнеса, урбанистики и социологии. Вместе с представителем Заполярья в верхней палате парламента на площадке в Никеле выступили председатель Совета по финансово-промышленной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза, заместитель губернатора Мурманской области Светлана Панфилова, директор Кольского горно-обогатительного комбината Владимир Баранов, директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова, генеральный директор «Кинокомпании Гамма» Галина Лифанова и заместитель директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» Наталья Сидорина. Модератором дискуссии выступила директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552593/#&gid=1&pid=2