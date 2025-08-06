Сенатор РФ Елена Дягилева присоединилась к акции «Собери ребёнка в школу»

Представитель в Совете Федерации от Мурманской области Елена Дягилева приняла участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая ежегодно проходит по всей стране в преддверии Дня знаний. Парламентарий передала будущим первоклассникам Заполярья школьные рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

«Обеспечить подрастающему поколению комфортные условия и равные возможности для получения образования – приоритет работы на всех уровнях. Школы Мурманской области активно готовятся к началу учебного года: завершаются капитальные ремонты в 14 учреждениях, готовится к открытию Губернаторский лицей, на финишной прямой – ремонт и оснащение новых пространств «Арктической школы». Но не меньшее значение имеет поддержка семей с детьми школьного возраста», – отметила Елена Дягилева.

Парламентарий пояснила, что в этом учебном году за парту общеобразовательных учреждений Мурманской области сядет порядка 82 тысячи ребят, из них – более 8 тысяч – первоклассники. Елена Дягилева напомнила, что по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2024 года многодетные семьи Мурманской области получают ежегодную выплату на каждого ребёнка-школьника вне зависимости от дохода. В 2024 году в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» такую меру поддержки оказали более 7,9 тысячи семей на почти 14,5 тысячи детей.

«Акция «Собери ребёнка в школу» позволяет совершить доброе дело любому жителю нашей большой страны. И с каждым годом к ней присоединяется всё больше людей! Собранные школьные принадлежности будут переданы детям участников специальной военной операции, ребятам с инвалидностью, школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также юным жителям воссоединенных регионов», – подчеркнула сенатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, принять участие в акции может каждый: пункты сбора школьных принадлежностей открыты на площадках местных отделений партии «Единая Россия» в муниципалитетах и в штабе общественной поддержки в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551424/#&gid=1&pid=1