Сенатор РФ Елена Дягилева присоединилась к благотворительной акции «Коробка храбрости»

В День защиты детей глава Мурманской области Андрей Чибис объявил о старте благотворительной акции «Коробка храбрости». К инициативе присоединилась представитель Заполярья в Совете Федерации Елена Дягилева. Парламентарий передала подарки Штабу общественной поддержки региона, как и все собранные презенты, они будут переданы в медицинские учреждения 6 июля.

«Коробка храбрости», как и другие добрые инициативы, традиционно активно поддерживаются северянами, ведь равнодушие и душевная глухота нам точно не свойственны. В прошлом году жители Мурманской области передали в медицинские учреждения более 24 тысяч подарков маленьким пациентам. Из таких небольших дел и складывается забота о тех, кто особенно нуждается в нашей поддержке», – отметила сенатор.

Напомним, акцию ежегодно проводят сторонники партии «Единая Россия» для детей, находящихся на длительном лечении. Боксы для сбора игрушек, настольных игр, раскрасок, карандашей и других презентов, которые могут порадовать маленьких пациентов, установлены во всех муниципалитетах. До 1 июля присоединиться к акции могут все желающие. Главное условие – игрушки и другие подарки должны быть новыми в заводской упаковке, не принимаются мягкие, бьющиеся и острые предметы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569261/#&gid=1&pid=1