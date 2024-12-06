Сенатор РФ Елена Дягилева: профориентационные программы должны быть ориентированы на задачи реального сектора экономики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялся Фестиваль профессий, объединивший более 2000 школьников и представителей свыше 40 образовательных учреждений и предприятий региона. Участие в масштабном мероприятии приняла сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«Профориентационные программы должны быть ориентированы на задачи реального сектора экономики. Важно не просто рассказывать молодёжи о тенденциях рынка труда, перспективах тех или иных профессий, но и наглядно демонстрировать возможности карьерного роста, самореализации, которые дают предприятия, работающие на территории. За последние пять лет губернатором Мурманской области Андреем Чибисом выстроен чёткий курс развития системы образования на всех уровнях. И, что важно, работа по модернизации учреждений, их оснащению, реализации образовательных программ и профориентации ведётся во взаимодействии с будущими работодателями», – сказала Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула, что инвестиционный потенциал региона напрямую зависит от обеспеченности отрасли кадрами. По её словам, регулярный поиск новых подходов к профессиональному самоопределению – первостепенная задача, от решения которой зависит снижение молодежной безработицы, обеспечение кадрами важнейших отраслей экономики и технологический суверенитет страны. Парламентарий отметила активность региона не только в реализации федеральных программ, но и внедрение собственных нетривиальных решений. Так гражданско-патриотический центр «На Севере – жить!» с 2021 года еженедельно принимает школьников из разных муниципалитетов Мурманской области, чтобы в интересной форме знакомить ребят с потенциалом родного региона и его богатой историей. Елена Дягилева также подчеркнула актуальность федерального проекта «Профессионалитет», по реализации которого регион входит в число лидеров по стране. Экскурсии по колледжам и техникумам для школьников и их родителей, проводимые по данной программе, уже показали высокую результативность во время приёмных кампаний этого и прошлого года. На площадке Фестиваля профессий учреждения Кольского Заполярья, которые участвуют в программе, активно демонстрировали школьникам преимущества обучения в кластерах, созданных с участием предприятий – лидеров своих отраслей.

Фестиваль профессий проводится в Мурманской области уже второй год. Его цель – познакомить юных северян с востребованными профессиями учреждений высшего и среднего профессионального образования Кольского Заполярья, а также повысить интерес молодёжи к рабочим профессиям и деятельности градообразующих предприятий.

«На фестивале мы видим вчерашних школьников – уже студентов, волонтёров, которые помогают определиться с выбором дальнейшего пути тем, кто только знакомится с многообразием профессий, востребованных в регионе. Такие встречи одинаково нужны и ребятам, и их будущим работодателям – крупнейшим предприятиям, флагманам развития региона», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, организатором мероприятия является Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области. Все школьники, посетившие площадку с 3 по 5 декабря, убедились, как много интересных специальностей, мотивирующих программ, мер поддержки для будущих специалистов доступны для молодёжи Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/