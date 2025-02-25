Сенатор РФ Елена Дягилева провела круглый стол по вопросам демографической политики в Кольском Заполярье

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе сенатор РФ Елена Дягилева провела круглый стол по вопросам демографической политики в Мурманской области. На встрече обсудили программы, реализуемые в различных субъектах страны для повышения качества жизни семей с детьми, меры поддержки данной категории россиян и возможные пути для популяризации традиционных ценностей.

«Открывая весеннюю сессию, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала поддержку семей с детьми магистральной в работе правительства, сенаторов и команд всех субъектов. Успех в выполнении поставленных задач зависит от поиска новых решений и, конечно, правильно выстроенного диалога», – отметила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

Круглый стол прошёл в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске, открытом в 2023 году по решению губернатора Андрея Чибиса. Центр стал первым из семи пространств для будущих родителей и северян с детьми, которые с момента открытия уже посетили почти 33 тысячи человек. На текущий момент «СОПКИ.СЕМЬЯ» открыты в Мурманске, Североморске, Полярном, Заполярном, Печенге, Алакуртти и Оленегорске-2. В своём выступлении Елена Дягилева подчеркнула, что 70% из 163,6 тысячи семей Мурманской области – это семьи с детьми. Повышать качество жизни родителей и малышей – важная задача, решать которую помогают и федеральные программы, и региональный план «На Севере – жить».

В ходе обсуждения, участниками которого стали министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, команда Фабрики демографических идей и региональный уполномоченный по правам ребёнка Алевтина Андреева, обсудили решения, благодаря которым с 2017 года в Кольском Заполярье на 40% выросло количество многодетных семей, а в 2023 году впервые за 15 лет достигнута положительная динамика по рождению первенцев. На сегодняшний день в регионе действует 27 мер поддержки для северян с детьми, комплекс охватывает весь период – от ожидания ребёнка до достижения им 18 лет, а в ряде ситуаций действует и более продолжительное время.

Важной частью разговора стало обсуждение практик, реализуемых в разных субъектах страны и новые направления работы, направленные на повышение рождаемости и закрепления статуса семьи. Так, в рамках реализации плана стратегического развития «На Севере – жить» в Мурманской области стартовала новая программа, по которой при поступлении в роддом все будущие мамы получают «Родовую сумку» – набор из 18 предметов, необходимых для комфортного пребывания и ухода за новорожденным в первые дни его жизни.

Говоря о поддержке семей с детьми, глава регионального Минсоцтруда Сергей Мякишев назвал важнейшим решением Года семьи закрепление на федеральном уровне статуса многодетных семей и определения мер поддержки для россиян, воспитывающих троих и более детей. Напомним, в соответствии с указом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным за многодетными семьями закреплён бессрочный статус, который подтверждает соответствующее удостоверение единого формата для всех субъектов. Удостоверение выдаётся в двух экземплярах – матери и отцу.

«В Мурманской области наблюдается постоянный рост числа многодетных семей. Мы вновь зафиксировали позитивную динамику примерно на 500 пар. Благодаря удостоверениям, сейчас появилась возможность фиксировать точные показатели, так как не все родители являются получателями мер поддержки. Это тоже позитивный тренд – к счастью, многодетная семья не тождественна семье нуждающейся», – уточнил Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/