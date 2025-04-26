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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.25 10:00

Сенатор РФ Елена Дягилева провела лекцию об Арктической зоне РФ для детей из приграничных регионов Брянской и Курской областей

В Москве в рамках гуманитарно-просветительского проекта Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктическая школа» совместно с межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» состоялся день знакомства с Арктикой для школьников из приграничных Брянской и Курской областей. Как пояснил генеральный директор ПОРА Максим Данькин, цикл мероприятий направлен на развитие интереса к Арктике, научным исследованиям и сохранению её культурного наследия. Россия – лидер в Арктике, и очень важно рассказывать об этом ребятам в средней и старшей школе и показывать им уникальные возможности, которые есть на севере.

Лекцию для ребят прочла сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева. В преддверии празднования юбилея Победы парламентарий уделила особое внимание роли Арктики в Великой Отечественной войне.

«Арктический фронт стал одним из важных театров военных действий во время Великой Отечественной войны, а Северный морской путь – ключевым элементом транспортной системы СССР, благодаря которому обеспечивались важные военные и экономические потребности в условиях жестокой борьбы с нацистской Германией», – пояснила Елена Дягилева.

Сенатор подробно рассказала о героической обороне Заполярья, акцентировав внимание на подвиге работников порта, железной дороги и, конечно, воинов, отстоявших северные рубежи Родины. Во второй части лекции Елена Дягилева поделилась с ребятами преимуществами, которые делают Арктическую зону РФ крайне перспективной для получения образования и построения карьеры.

«Во всей АЗРФ – от Мурманска до Чукотки – действуют особые льготные режимы, которые позволяют привлекать дополнительные деньги на территории, а самое важное – создавать большое число разных объектов – от огромных промышленных предприятий и аэропортов до новых гостиниц и заправочных станций. Что это значит для тех, кто живёт в Арктике? Более качественный уровень жизни, интересный отдых и, конечно, возможность построить карьеру», – уточнила парламентарий.

Как пояснила сенатор, за время реализации префрежимов привлечено около тысячи инвестиционных проектов на сумму 2,1 трлн рублей. Из них уже реализованы около трети проектов, фактически вложено 813 млрд рублей и создано 18 тысяч рабочих мест. При этом Мурманская область является лидером по привлечению инвестиций в Арктике.

«За каждым уникальным проектом – профессионалы, которые внедряют прорывные решения, ставят рекорды и меняют Арктику к лучшему. Но чтобы стоять за штурвалом ледокола, работать на крупном промышленном предприятии или заниматься научными исследованиями, нужно получить образование», – сказала Елена Дягилева.

Она пояснила, что в Российской Арктике более 30 тысяч студентов осваивают востребованные профессии в 14 вузах. И большая часть – 61% – выпускников остаются жить и работать в макрорегионе. В лекции сенатор рассказала о региональном стратегическом плане «На Севере – жить!», который по поручению губернатора Андрея Чибиса разработан на основе тысяч предложений самих жителей региона. Важной частью документа, включающего большое число мероприятий во всех сферах, является развитие системы образования на всех уровнях. Так, сейчас ведётся масштабная «перезагрузка» Мурманского арктического университета, второго по численности студентов вуза АЗРФ, чтобы у молодых людей появлялись новые возможности для получения востребованных профессий. По решению Президента России Владимира Путина в Мурманске создаётся кампус мирового уровня. Не менее активно трансформируется система среднего профессионального образования в Заполярье: регион является одним из лидеров программы «Профессионалитет», в рамках которой в колледжах и техникумах открываются новые современные лаборатории, а весь процесс обучения выстраивается в тесном взаимодействии с будущими работодателями – крупнейшими компаниями и организациями.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках проекта также состоялась экскурсия в экспозиционно-просветительский комплекс Ассоциации полярников. Ребята посетили музей Ю.А. Сенкевича, мемориальный кабинет А.Н. Чилингарова и фотовыставку «Высокоширотная арктическая глубоководная экспедиция 2007 г.».

«Вы всегда желанные гости в Ассоциации полярников. Мы вас всех ждем в Арктике. Для самореализации там просто бескрайние возможности», – сказал ребятам исполнительный директор общественной организации Алексей Минкин.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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