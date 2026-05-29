Сенатор РФ Елена Дягилева провела совещание по вопросам готовности Кольского округа к пожароопасному сезону

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева провела в Кольском округе совещание, на котором обсудили готовность муниципалитета к пожароопасному сезону, меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности населения. Отдельным вопросом повестки стало обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период. В совещании приняли участие глава Кольского округа Александр Лихолат, начальник Управления ОБН Валерий Лысачек, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Кольскому и Печенгскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Наталья Неверова, а также начальник Кольского филиала государственной пожарной службы ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ Мурманской области» Игорь Семенов.

«По предварительному прогнозу Росгидромета, с мая по сентябрь в 56 регионах ожидаются 4-й и 5-й классы пожарной опасности в лесах. Даже самая тщательная подготовка не исключает человеческого фактора, который нередко становится причиной возгораний», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула, что в этой работе важна слаженная позиция всех уровней власти. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно отмечала необходимость дополнительных мер по защите от лесных пожаров и готовность верхней палаты парламента продвигать инициативы, направленные на усиление профилактики и повышение эффективности реагирования. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, акцентирует внимание на усилении контроля за соблюдением противопожарного режима и недопустимости нарушений, связанных с разведением костров и поджогом сухой травы. Ранее глава региона объявил о начале пожароопасного сезона в Мурманской области с 15 мая и подчеркнул необходимость применять единый комплекс профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях.

Как отметила Елена Дягилева, место для проведения совещания выбрано не случайно: Кольский округ занимает 19% территории Мурманской области, здесь расположена крупнейшая расчётная лесосека лесов III группы, а также заказник «Лапландский лес» и природные парки Териберка, Рыбачий и Средний.

В своём докладе глава Кольского округа Александр Лихолат подробно рассказал о системной работе, выстроенной в муниципалитете по снижению рисков возникновения ландшафтных и природных пожаров и обеспечению оперативного реагирования в случае угрозы. По его словам, уже разработан порядок организации тушения ландшафтных пожаров, утверждены положения о патрульных группах и оперативном штабе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, создана рабочая группа по проверке термических точек. Кроме того, утвержден порядок содержания и инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения, что позволяет повысить готовность сил и средств к возможным возгораниям. Особое внимание уделяется профилактической работе, взаимодействию с профильными службами и информированию жителей и собственников дачных товариществ.

По информации озвученное участниками совещания, в округе также реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. Утверждены перечень мест массового отдыха у воды и план мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах, организован контроль за их исполнением, проводятся профилактические рейды совместно с сотрудниками ГИМС. Гражданам разъясняются правила поведения на воде, особое внимание уделяется недопущению купания в необорудованных местах и предупреждению несчастных случаев с участием детей. Дополнительно ведется агитационно-профилактическая работа: на официальных интернет-ресурсах администрации размещаются памятки и видеоролики, аналогичные материалы транслируются на светодиодном экране на площади Мира в Коле. В учреждениях образования и культуры оформлены стенды и плакаты, проводятся беседы, классные часы, викторины и тематические занятия с детьми.

В завершение Елена Дягилева отметила, что муниципалитет демонстрирует готовность к пожароопасному сезону: в округе выстроено взаимодействие с профильными структурами, добровольческим корпусом и воинскими частями, активизирована информационная работа, ведется мониторинг обстановки и очистка территории от сухой растительности и мусора. В рамках рабочей поездки сенатор также посетила единый дежурно-диспетчерский центр и пожарную часть №20, где ознакомилась с работой специалистов и оценила их готовность к оперативному реагированию.

