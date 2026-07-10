Сенатор РФ Елена Дягилева провела встречу с основателями семейных компаний Мурманской области

В День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки состоялась встреча сенатора Российской Федерации Елены Дягилевой и предпринимательского сообщества Заполярья. Темой для обсуждения стало общее дело, которое объединяет семьи северян, и роль предпринимательской деятельности в демографической политике.

«Теме демографии сегодня уделяется огромное внимание на всех уровнях. И это закономерно: от крепких семей, формирования верных ценностных ориентиров, желания стать родителями напрямую зависит будущее России. Также мы понимаем, что финансовая устойчивость семьи – одно из ключевых условий роста рождаемости. А значит, поддержка семейного бизнеса – это уже не только вопрос экономики. Это вопрос социальной устойчивости», – подчеркнула Елена Дягилева.

Парламентарий отметила, что по оценкам экспертов, более 70% малых и средних предприятий в России можно отнести к семейным, а это около пяти миллионов компаний. В отдельных сферах, например, фермерство, индустрия гостеприимства, сфера общественного питания и услуг, их доля особенно высока. Для Мурманской области тема имеет особое значение. По её словам, губернатор Андрей Чибис уделяет большое внимание и поддержке семей, и развитию предпринимательства. Важно, что эти направления рассматриваются вместе – как единая работа для устойчивого развития региона. Такой подход позволяет отвечать на современные вызовы не разовыми мерами, а системными решениями.

Модератором встречи выступила Ирина Котловская, возглавляющая комитет по вопросам семейного предпринимательства при Торгово-промышленной палате Мурманской области.

«За год работы комитета нам удалось объединить семейные компании региона, создать площадку для общения, обмена опытом и обсуждения инициатив, направленных на развитие семейного бизнеса. Сегодня такие комитеты создаются и активно работают во многих регионах России. Это подтверждает, что семейное предпринимательство становится важным направлением государственной и общественной повестки. Чем больше мы будем рассказывать о семейных компаниях и их вкладе в экономику, тем больше семей увидят в предпринимательстве возможность не только развивать собственное дело, но и создавать крепкие традиции для будущих поколений», — пояснила Ирина Котловская.

Вместе с мужем она развивает своё дело уже 25 лет. И, как отметила Ирина Котловская, в Заполярье работают десятки семейных предприятий, многие из которых – более 15–20 лет. Она подчеркнула, что для них бизнес — это не краткосрочный проект, а дело всей семьи, которое строится с прицелом на будущее и передается следующим поколениям.

Тему продолжила глава Торгово-промышленной палаты Мурманской области Татьяна Русскова. Она подчеркнула, что в регионе последовательно развивают инструменты поддержки предпринимательства, уделяя особое внимание семейным компаниям и их вкладу в экономику Заполярья.

«Важно отметить, что пока нет единых критериев отнесения к семейным компаниям, вместе с тем в малом и среднем бизнесе практически всегда задействована семья. Эта та команда, в основе которой лежит любовь и взаимопонимание, есть доверие и взаимовыручка. А это главное для начала и устойчивости дела предпринимателя! Понимая ценность вклада семейных компаний в устойчивое развитие и благополучие нашего государства, в региональных Торгово-промышленных палатах работают профильные комитеты, которые объединяют семейных предпринимателей», — добавила Татьяна Русскова.

Президент региональной палаты пояснила, что сформировалась традиция проводить семейные советы, которые стали площадкой для душевных и деловых встреч в своём кругу и с участием представителей органов власти. Это позволяет компаниям расширять рынки сбыта, укреплять связи, а профильным ведомствам и объединениям своевременно вырабатывать действенные меры поддержки.

О поддержке предпринимательского сообщества и важности развития семейного бизнеса в Мурманской области также говорила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. Она подчеркнула, что для региона особенно важно сочетать меры поддержки бизнеса, семейной политики и территориального развития, чтобы создавать устойчивую основу для жизни и работы в Заполярье.

«Сегодня, в условиях мировой нестабильности, именно семья становится оплотом спокойствия, тепла и взаимной поддержки. Предприниматели из семейных династий как никто другой понимают ценность родственных связей и неизменно участвуют в акциях, приуроченных к семейным праздникам. Им – искренняя благодарность, уважение и низкий поклон. Особую признательность хочется выразить тем, кто подготовил скидки и специальные предложения ко Дню семьи, любви и верности», – прокомментировала Марта Говор.

Как отметила министр, в Мурманской области действует набор инструментов поддержки для семейных предпринимателей. Можно получить грант «Губернаторский старт» до 2 млн рублей на проект, способствующий повышению рождаемости, и до 1 млн рублей для многодетных родителей. Фонд «ФОРМАП» выдает льготные займы родителям детей до 5 лет и многодетным. В регионе – одна из самых низких ставок в стране по налогам на УСН – от 1%. Уже не первый год работает проект «Мама – предприниматель», предлагающий участницам обучение и денежный приз победителю на запуск своего дела. Кроме того, в этом году в Мурманской области учредили новую номинацию конкурса «Предприниматель года» – «Демографический потенциал».

Своими историями на встрече поделились предприниматели, представляющие самые разные направления: компания «Фасад и Интерьер», медицинский центр «Здоровая Семья», сеть оптик «Мурман Очки», компании «ФорматФинанс», «Прогресс строй», «ЭкоСевер» и «Сенсо», «Мурманская мебельная фабрика», центр «Пропорция твоего тела», «Хоумфиш», сеть пекарен «Добрый хлеб», туроператорские компании «Визит Мурманск» и «Белый медведь». Рассказы стали подтверждением того, что семейное дело в Мурманской области развивается в самых разных сферах – от медицины и производства до туризма, торговли и услуг.

В завершение Елена Дягилева подчеркнула, что Совет Федерации последовательно продвигает закрепление понятия «семейное предпринимательство» на федеральном уровне, поскольку опыт 25 регионов, уже включивших этот термин в законодательство, должен быть масштабирован на всю страну. Она отметила, что именно диалог с предпринимателями позволяет вырабатывать действенные инструменты поддержки семей и бизнеса, а встреча в Мурманской области стала ещё одним шагом в этой работе. Мероприятие завершилось церемонией вручения памятных адресов в честь Дня семьи, любви и верности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570930/#&gid=1&pid=20