На конкурс «Рыбный переполох» уже поступило два десятка заявокС прискорбием сообщаем: ушёл из жизни Юрий Зальевич Бергер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 10:00

Сенатор РФ Елена Дягилева провела встречу с основателями семейных компаний Мурманской области

В День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки состоялась встреча сенатора Российской Федерации Елены Дягилевой и предпринимательского сообщества Заполярья. Темой для обсуждения стало общее дело, которое объединяет семьи северян, и роль предпринимательской деятельности в демографической политике.

«Теме демографии сегодня уделяется огромное внимание на всех уровнях. И это закономерно: от крепких семей, формирования верных ценностных ориентиров, желания стать родителями напрямую зависит будущее России. Также мы понимаем, что финансовая устойчивость семьи – одно из ключевых условий роста рождаемости. А значит, поддержка семейного бизнеса – это уже не только вопрос экономики. Это вопрос социальной устойчивости», – подчеркнула Елена Дягилева.

Парламентарий отметила, что по оценкам экспертов, более 70% малых и средних предприятий в России можно отнести к семейным, а это около пяти миллионов компаний. В отдельных сферах, например, фермерство, индустрия гостеприимства, сфера общественного питания и услуг, их доля особенно высока. Для Мурманской области тема имеет особое значение. По её словам, губернатор Андрей Чибис уделяет большое внимание и поддержке семей, и развитию предпринимательства. Важно, что эти направления рассматриваются вместе – как единая работа для устойчивого развития региона. Такой подход позволяет отвечать на современные вызовы не разовыми мерами, а системными решениями.

Модератором встречи выступила Ирина Котловская, возглавляющая комитет по вопросам семейного предпринимательства при Торгово-промышленной палате Мурманской области.

«За год работы комитета нам удалось объединить семейные компании региона, создать площадку для общения, обмена опытом и обсуждения инициатив, направленных на развитие семейного бизнеса. Сегодня такие комитеты создаются и активно работают во многих регионах России. Это подтверждает, что семейное предпринимательство становится важным направлением государственной и общественной повестки. Чем больше мы будем рассказывать о семейных компаниях и их вкладе в экономику, тем больше семей увидят в предпринимательстве возможность не только развивать собственное дело, но и создавать крепкие традиции для будущих поколений», — пояснила Ирина Котловская.

Вместе с мужем она развивает своё дело уже 25 лет. И, как отметила Ирина Котловская, в Заполярье работают десятки семейных предприятий, многие из которых – более 15–20 лет. Она подчеркнула, что для них бизнес — это не краткосрочный проект, а дело всей семьи, которое строится с прицелом на будущее и передается следующим поколениям.

Тему продолжила глава Торгово-промышленной палаты Мурманской области Татьяна Русскова. Она подчеркнула, что в регионе последовательно развивают инструменты поддержки предпринимательства, уделяя особое внимание семейным компаниям и их вкладу в экономику Заполярья.

«Важно отметить, что пока нет единых критериев отнесения к семейным компаниям, вместе с тем в малом и среднем бизнесе практически всегда задействована семья. Эта та команда, в основе которой лежит любовь и взаимопонимание, есть доверие и взаимовыручка. А это главное для начала и устойчивости дела предпринимателя! Понимая ценность вклада семейных компаний в устойчивое развитие и благополучие нашего государства, в региональных Торгово-промышленных палатах работают профильные комитеты, которые объединяют семейных предпринимателей», — добавила Татьяна Русскова.

Президент региональной палаты пояснила, что сформировалась традиция проводить семейные советы, которые стали площадкой для душевных и деловых встреч в своём кругу и с участием представителей органов власти. Это позволяет компаниям расширять рынки сбыта, укреплять связи, а профильным ведомствам и объединениям своевременно вырабатывать действенные меры поддержки.

О поддержке предпринимательского сообщества и важности развития семейного бизнеса в Мурманской области также говорила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. Она подчеркнула, что для региона особенно важно сочетать меры поддержки бизнеса, семейной политики и территориального развития, чтобы создавать устойчивую основу для жизни и работы в Заполярье.

«Сегодня, в условиях мировой нестабильности, именно семья становится оплотом спокойствия, тепла и взаимной поддержки. Предприниматели из семейных династий как никто другой понимают ценность родственных связей и неизменно участвуют в акциях, приуроченных к семейным праздникам. Им – искренняя благодарность, уважение и низкий поклон. Особую признательность хочется выразить тем, кто подготовил скидки и специальные предложения ко Дню семьи, любви и верности», – прокомментировала Марта Говор.

Как отметила министр, в Мурманской области действует набор инструментов поддержки для семейных предпринимателей. Можно получить грант «Губернаторский старт» до 2 млн рублей на проект, способствующий повышению рождаемости, и до 1 млн рублей для многодетных родителей. Фонд «ФОРМАП» выдает льготные займы родителям детей до 5 лет и многодетным. В регионе – одна из самых низких ставок в стране по налогам на УСН – от 1%. Уже не первый год работает проект «Мама – предприниматель», предлагающий участницам обучение и денежный приз победителю на запуск своего дела. Кроме того, в этом году в Мурманской области учредили новую номинацию конкурса «Предприниматель года» – «Демографический потенциал».

Своими историями на встрече поделились предприниматели, представляющие самые разные направления: компания «Фасад и Интерьер», медицинский центр «Здоровая Семья», сеть оптик «Мурман Очки», компании «ФорматФинанс», «Прогресс строй», «ЭкоСевер» и «Сенсо», «Мурманская мебельная фабрика», центр «Пропорция твоего тела», «Хоумфиш», сеть пекарен «Добрый хлеб», туроператорские компании «Визит Мурманск» и «Белый медведь». Рассказы стали подтверждением того, что семейное дело в Мурманской области развивается в самых разных сферах – от медицины и производства до туризма, торговли и услуг.

В завершение Елена Дягилева подчеркнула, что Совет Федерации последовательно продвигает закрепление понятия «семейное предпринимательство» на федеральном уровне, поскольку опыт 25 регионов, уже включивших этот термин в законодательство, должен быть масштабирован на всю страну. Она отметила, что именно диалог с предпринимателями позволяет вырабатывать действенные инструменты поддержки семей и бизнеса, а встреча в Мурманской области стала ещё одним шагом в этой работе. Мероприятие завершилось церемонией вручения памятных адресов в честь Дня семьи, любви и верности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570930/#&gid=1&pid=20

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Легенды русского балета». Документальный фильм, 2 сезон (16+)16:20«Год теленка». Художественный фильм (16+)17:40«Города Югры». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большие города - большие зарплаты: лучшие вакансии июля 2026 года-PRO Валюту (16+)Доллар США продолжил снижаться к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять