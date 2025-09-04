В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.25 12:30

Сенатор РФ Елена Дягилева рассказала о приоритетах государственной социальной политики участникам кадровой программы «Герои Севера»

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!» состоялась лекция, посвящённая актуальным вопросам государственной социальной политики и управления социальной сферой Мурманской области. О развитии модели социального государства в нашей стране участникам региональной кадровой программы «Герои Севера» рассказала сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«Программа подготовки управленческого резерва для государственной службы «Герои Севера» стартовала в Мурманской области по поручению Президента России Владимира Путина. Каждый из вас прошёл мощный отбор – на участие в проекте было подано почти 400 заявок. И каждый уже доказал преданность Отчизне, готовность служить ей верой и правдой. Теперь перед вами стоит важнейшая задача – продолжить службу на благо страны и Мурманской области уже в составе гражданских команд», – обратилась к собравшимся парламентарий.

Елена Дягилева подчеркнула, что Российская Федерация является социальным государством, и этот постулат закреплён в Конституции нашей страны. Сохранение и преумножение человеческого капитала, повышение средней продолжительности и качества жизни населения – приоритеты, которые обозначает Президент России. Результативность проводимой социальной политики в Мурманской области, эффективность взятого губернатором Андреем Чибисом курса в управлении социальной сферой, подтверждают высокие рейтинговые показатели региона.

«Мурманская область занимает 10 место по стране по объёму валового регионального продукта на душу населения – показателю, который характеризует экономический уровень региона и уровень жизни его населения. Заполярье также занимает 20 место в рейтинге субъектов России по качеству жизни и десятку лучших по средней зарплате. Это не просто строчки в рейтингах: за каждым достижением – планомерная работа команды, возглавляемой главой Мурманской области Андреем Чибисом», – отметила представитель региона в верхней палате парламента.

Елена Дягилева подробно рассказала участникам программы «Герои Севера» о правовых основах формирования и реализации социальной политики, а также роли Совета Федерации, за прошедшую весеннюю сессию одобрившему более 350 законов, треть из которых имеют высокое социальное значение. Отдельным блоком лекции стал губернаторский план «На Севере – жить!», который основан на 572 тысяч предложений самих жителей области и включает 16 направлений, касающихся всех сфер жизни северян. По словам сенатора, синхронизация плана с президентскими национальными проектами развития позволяет достигать, например, такой принципиально важной цели, как повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми. В ходе лекции парламентарий рассказала о целях и особенностях наиболее востребованных программ поддержки, реализуемых по губернаторскому плану. В их числе – «Зарплата мамы», региональный материнский капитал, оплата транспортных расходов для посещения будущими мамами областных медицинских учреждений, родовая сумка и подарок новорожденному.

Завершилась лекция блоком вопросов, в ходе которого участники программы обсудили с сенатором отдельные вопросы по социально-экономической обстановке в регионе, принципам формирования бюджета, мерами поддержки участников СВО и их близких, действующими в Мурманской области, а также отдельные нюансы работы Совета Федерации.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина о расширении федерального проекта «Время героев». Уникальный проект станет основой для формирования кадрового резерва государственной службы в Мурманской области. Период обучения стартовал с 1 сентября 2025-го и продлится по май 2026 года.

 

 

