Нефинансовая карта жителя доступна для обучающихся Мурманской области до 18 летВ Мурманской области торжественно отмечают День защитника Отечества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 13:30

Сенатор РФ Елена Дягилева: развитие территории Долины Славы имеет огромное значение для патриотического воспитания будущих защитников Отечества

В ходе рабочей поездки сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила мемориальный комплекс «Долина Славы», чтобы почтить память павших бойцов накануне Дня защитника Отечества.

«Развитие Долины Славы стало важнейшим событием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мемориальный комплекс всегда играл огромное значение в патриотическом воспитании юных северян, теперь, когда по решению губернатора Андрея Чибиса территория стала доступна для круглогодичного посещения, появился музейный комплекс, значительно увеличилось число возможностей для проведения ярких событий. Это принципиально важно для воспитания нового поколения истинных патриотов и защитников Отечества», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор напомнила, что поручение провести в рамках реализации плана «На Севере – жить» масштабные работы на территории священного для всех северян места губернатор Андрей Чибис озвучил накануне празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В минувшем октябре глава региона открыл в Долине Славы новый музейный комплекс в месте, где с 1941 по 1944 год проходили ожесточенные бои. К знаковой дате здесь впервые зажгли Вечный огонь, а также создали всю необходимую инфраструктуру для посетителей и работников мемориального комплекса.

После возложения цветов к мемориальной стене, на которой высечены имена павших защитников Заполярья, сенатор РФ Елена Дягилева и глава Кольского района Александр Лихолат вместе с юными юнармейцами ознакомились с экспозицией музейного комплекса, в которой отражены события битвы за Мурман в годы Великой Отечественной войны. Рассказ экскурсовода дополнила информация, расположенная на стендах, фотографии того времени и артефакты, обнаруженные поисковыми отрядами на местах боев. Завершила программу визита литературно-музыкальная композиция «История, сотканная из строк», подготовленную театральной студией «Лицедеи» и театром военно-патриотической направленности «Наследники Победы» Туломского Сельского дома культуры. Каждый номер был посвящён тому или иному событию в истории нашей страны и её защитникам – от героев Великой Отечественной войны до сегодняшних защитников Отечества, отстаивающих интересы России в ходе специальной военной операции. В музейном комплексе Долины Славы прозвучали трогательные строки, написанные солдатами своим родным и близким, ответы тех, кто ждал их возвращения.

«Сегодня мы почтили память героев, стоявших насмерть за родную землю, ни на шаг не отступив перед натиском врага. И увидели, как оживает история в искренних, полных уважения номерах с участием взрослых и совсем юных представителей театральных студий Кольского района. Услышать строки, песни и стихи о тех, кто защищал Родину в Великую Отечественную войну, отстаивал интересы страны в Афганистане, Чечне, сейчас участвует в СВО – бесценно. Большое спасибо юным артистам и их наставникам. Мероприятие показало, что у памяти и благодарности за истинный патриотизм нет срока давности!», – подчеркнула Елена Дягилева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 2,4 тысячи самозанятых северян направляют страховые взносы в Отделение СФР по Мурманской области для формирования будущей пенсии-PRO Валюту (16+)Курс евро активно поднимается в паре с долларом США-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика