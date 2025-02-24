Сенатор РФ Елена Дягилева: развитие территории Долины Славы имеет огромное значение для патриотического воспитания будущих защитников Отечества

В ходе рабочей поездки сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила мемориальный комплекс «Долина Славы», чтобы почтить память павших бойцов накануне Дня защитника Отечества.

«Развитие Долины Славы стало важнейшим событием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мемориальный комплекс всегда играл огромное значение в патриотическом воспитании юных северян, теперь, когда по решению губернатора Андрея Чибиса территория стала доступна для круглогодичного посещения, появился музейный комплекс, значительно увеличилось число возможностей для проведения ярких событий. Это принципиально важно для воспитания нового поколения истинных патриотов и защитников Отечества», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор напомнила, что поручение провести в рамках реализации плана «На Севере – жить» масштабные работы на территории священного для всех северян места губернатор Андрей Чибис озвучил накануне празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В минувшем октябре глава региона открыл в Долине Славы новый музейный комплекс в месте, где с 1941 по 1944 год проходили ожесточенные бои. К знаковой дате здесь впервые зажгли Вечный огонь, а также создали всю необходимую инфраструктуру для посетителей и работников мемориального комплекса.

После возложения цветов к мемориальной стене, на которой высечены имена павших защитников Заполярья, сенатор РФ Елена Дягилева и глава Кольского района Александр Лихолат вместе с юными юнармейцами ознакомились с экспозицией музейного комплекса, в которой отражены события битвы за Мурман в годы Великой Отечественной войны. Рассказ экскурсовода дополнила информация, расположенная на стендах, фотографии того времени и артефакты, обнаруженные поисковыми отрядами на местах боев. Завершила программу визита литературно-музыкальная композиция «История, сотканная из строк», подготовленную театральной студией «Лицедеи» и театром военно-патриотической направленности «Наследники Победы» Туломского Сельского дома культуры. Каждый номер был посвящён тому или иному событию в истории нашей страны и её защитникам – от героев Великой Отечественной войны до сегодняшних защитников Отечества, отстаивающих интересы России в ходе специальной военной операции. В музейном комплексе Долины Славы прозвучали трогательные строки, написанные солдатами своим родным и близким, ответы тех, кто ждал их возвращения.

«Сегодня мы почтили память героев, стоявших насмерть за родную землю, ни на шаг не отступив перед натиском врага. И увидели, как оживает история в искренних, полных уважения номерах с участием взрослых и совсем юных представителей театральных студий Кольского района. Услышать строки, песни и стихи о тех, кто защищал Родину в Великую Отечественную войну, отстаивал интересы страны в Афганистане, Чечне, сейчас участвует в СВО – бесценно. Большое спасибо юным артистам и их наставникам. Мероприятие показало, что у памяти и благодарности за истинный патриотизм нет срока давности!», – подчеркнула Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/