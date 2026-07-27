Сенатор РФ Елена Дягилева: совместный бизнес не только обеспечивает семье доход, но и формирует верные нравственные ориентиры

На 618-ом пленарном заседании Совета Федерации представитель Мурманской области в палате регионов Елена Дягилева акцентировала внимание на важности поддержки семейных предпринимателей.

«В соответствии с «майским» Указом Президента нашей страны, семья определена как ключевой фактор социально-экономического развития. И в этом контексте важно поддерживать семьи, которых объединяет общее дело», – отметила сенатор.

Елена Дягилева отметила комплексный подход к вопросам демографии и продвижении семейных ценностей, который внедряется в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса. Она пояснила, что совместный бизнес не только обеспечивает доход для семьи, но и сохраняет связь поколений, укрепляет традиционные ценности, формирует верные нравственные ориентиры. В качестве примера парламентарий привела истории, прозвучавшие в ходе её встречи с предпринимательским сообществом Заполярья в День семьи, любви и верности. Многие участники отметили, что общее дело помогло сохранить семью в сложные периоды.

«Семейный бизнес также является точкой роста для малых населённых пунктов, отдалённых и сельских территорий. Осознавая социальную роль, которую играют семейные предприятия, 25 субъектов Российской Федерации уже закрепили понятие семейного предпринимательства в региональном законодательстве, предусмотрев для него преимущественно неналоговые и процедурные меры поддержки», – пояснила парламентарий.

Елена Дягилева рассказала о работе, которая сейчас ведётся сенатом в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, правительством Кольского Заполярья и Торгово-промышленной палатой Мурманской области. В частности, ведётся подготовка инициативы по закреплению понятия «семейное предпринимательство» на законодательном уровне уже в масштабах страны. Соответствующий проект планируется в скором времени направить на рассмотрение депутатами Государственной Думы. По мнению сенатора, это станет первым шагом для создания правового контура, чтобы вести учёт семейных предприятий и делать поддержку более адресной. В ходе выступления Елена Дягилева поблагодарила сенаторов и представителей профильных ведомств за содействие в принятии решения, направленного на укрепление экономики регионов, института семьи и вовлечение разных поколений в активную жизнь.

Напомним, что совершенствование демографической политики – важнейшая часть народной программы «На Севере – жить!». В частности, губернатор Андрей Чибис акцентировал внимание на разработанной корпоративной демографической политики региона, которая внедряется в сотрудничестве с предприятиями. О роли бизнеса в решении демографических задач неоднократно говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ подчеркнула важность внедрения «золотого демографического стандарта», а также вовлечение бизнеса в решение ключевых задач. Развитие семейного бизнеса в России, как пояснила сенатор Елена Дягилева, дополнит уникальную экосистему, сформированную в нашей стране для поддержки россиян с детьми, усиления роли института материнства и отцовства, а также популяризации традиционных для России ценностей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571687/#&gid=1&pid=1