Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.25 16:00

Сенатор РФ Елена Дягилева стала героем «Открытого диалога» в Губернаторском лицее

Представитель Мурманской области в Совете Федерации ответила на вопросы учащихся 8-11 классов Губернаторского лицея в Мурманске. Общение состоялось в рамках проекта «Открытый диалог», гостями которого становятся лидеры общественного мнения, политические деятели и другие именитые гости.

«То, с каким интересом вы говорите о лицее, как активно интересуетесь разными темами, ваши горящие глаза – лучшее подтверждение слов нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что школа формирует будущее России. В лицее ведётся подготовка по всем направлениям: от воспитания гордости за свою страну и регион до продуманных образовательных программ и формирования важных навыков. Но в равной степени будущее Арктики и всей страны, ваше будущее, зависят от вашей любознательности и стремления постоянно учиться чему-то новому», – обратилась к лицеистам сенатор.

Перед диалогом Елена Дягилева вместе с министром образования и науки Мурманской области Дианой Кузнецовой осмотрела лаборатории, оснащенные современным оборудованием, технопарк, где ребята занимаются механикой и робототехникой, метрологией, судомоделированием, конструированием, инженерной графикой и беспилотными системами, библиотеку, в которой лицеисты читают во время перемен и делают домашнюю работу после уроков, и другие общественные пространства. По словам сенатора, Губернаторский лицей является образовательным хабом для подготовки кадров по ключевым направлениям развития региона и всей Арктической зоны РФ, в том числе – для Трансарктического транспортного коридора, проект комплексного развития которого был представлен и получил поддержку у президента.

В рамках визита представитель Мурманской области в палате регионов посетила также выставку произведений победителей четырёх этапов Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы», ежегодно проводимого Советом Федерации.

Напомним, Мурманск стал первым городом за Полярным кругом, принимающим данную выставку. Её презентация состоялась в Культурно-выставочном центре Русского музея в заполярной столице, а теперь работы ребят со всей страны, посвящённые блокадному Ленинграду, тяготах военного времени и героизме нашего народа, экспонируются в лицее. Во время общения с парламентарием лицеисты поделились своими впечатлениями о выставке, выделив коллаж юной художницы из Никеля Карины Бельтюговой, победившей в третьем этапе конкурса, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Завершается год, объявленный президентом Годом защитника Отечества, но работа над сохранением памяти о Великой Отечественной войне точно продолжится. В Мурманской области чтят подвиг советского народа, выставка – ещё один способ познакомить подрастающее поколение со страницами истории нашей страны», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор высоко оценила проекты лицея, направленные на патриотическое воспитание. На базе учреждения работает региональный филиал Центра «ВОИН», единственного в стране обладателя статуса «ОСОБЫЙ ОТРЯД», особое внимание уделяется истории освоения Арктики и наследию легендарного полярника Ивана Папанина, в чью честь в лицее открыт мурал

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558244/#&gid=1&pid=12

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире05:30«Тайны кино». Документальный фильм (16+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,2 рубля, доллар теряет почти 88 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»