Сенатор РФ Елена Дягилева стала героем «Открытого диалога» в Губернаторском лицее

Представитель Мурманской области в Совете Федерации ответила на вопросы учащихся 8-11 классов Губернаторского лицея в Мурманске. Общение состоялось в рамках проекта «Открытый диалог», гостями которого становятся лидеры общественного мнения, политические деятели и другие именитые гости.

«То, с каким интересом вы говорите о лицее, как активно интересуетесь разными темами, ваши горящие глаза – лучшее подтверждение слов нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что школа формирует будущее России. В лицее ведётся подготовка по всем направлениям: от воспитания гордости за свою страну и регион до продуманных образовательных программ и формирования важных навыков. Но в равной степени будущее Арктики и всей страны, ваше будущее, зависят от вашей любознательности и стремления постоянно учиться чему-то новому», – обратилась к лицеистам сенатор.

Перед диалогом Елена Дягилева вместе с министром образования и науки Мурманской области Дианой Кузнецовой осмотрела лаборатории, оснащенные современным оборудованием, технопарк, где ребята занимаются механикой и робототехникой, метрологией, судомоделированием, конструированием, инженерной графикой и беспилотными системами, библиотеку, в которой лицеисты читают во время перемен и делают домашнюю работу после уроков, и другие общественные пространства. По словам сенатора, Губернаторский лицей является образовательным хабом для подготовки кадров по ключевым направлениям развития региона и всей Арктической зоны РФ, в том числе – для Трансарктического транспортного коридора, проект комплексного развития которого был представлен и получил поддержку у президента.

В рамках визита представитель Мурманской области в палате регионов посетила также выставку произведений победителей четырёх этапов Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы», ежегодно проводимого Советом Федерации.

Напомним, Мурманск стал первым городом за Полярным кругом, принимающим данную выставку. Её презентация состоялась в Культурно-выставочном центре Русского музея в заполярной столице, а теперь работы ребят со всей страны, посвящённые блокадному Ленинграду, тяготах военного времени и героизме нашего народа, экспонируются в лицее. Во время общения с парламентарием лицеисты поделились своими впечатлениями о выставке, выделив коллаж юной художницы из Никеля Карины Бельтюговой, победившей в третьем этапе конкурса, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Завершается год, объявленный президентом Годом защитника Отечества, но работа над сохранением памяти о Великой Отечественной войне точно продолжится. В Мурманской области чтят подвиг советского народа, выставка – ещё один способ познакомить подрастающее поколение со страницами истории нашей страны», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор высоко оценила проекты лицея, направленные на патриотическое воспитание. На базе учреждения работает региональный филиал Центра «ВОИН», единственного в стране обладателя статуса «ОСОБЫЙ ОТРЯД», особое внимание уделяется истории освоения Арктики и наследию легендарного полярника Ивана Папанина, в чью честь в лицее открыт мурал

