Сенатор РФ Елена Дягилева: в Год защитника Отечества программа реновации ЗАТО приобретает принципиальное значение

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева совместно с главой ЗАТО г. Североморск Владимиром Евменьковым посетила ряд социальных объектов муниципалитета, которые были созданы или модернизированы в рамках реализации федеральных и региональных программ.

«В 2025 году мы будем праздновать юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В знак уважения к подвигу поколения победителей и тех, кто сейчас отстаивает интересы страны в ходе специальной военной операции, 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Важнейшая задача – продолжить работу по созданию комфортных условий в населенных пунктах, в которых служат наши защитники и живут их близкие. Поэтому программа реновации ЗАТО приобретает принципиальное значение», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис неоднократно выступал на площадке Совета Федерации с инициативой сформировать отдельную программу для модернизации закрытых административно-территориальных образований и мест дислокации военных. Активная позиция главы Заполярья, получившая поддержку верхней палаты парламента и Президента страны Владимира Путина, позволила достичь видимых результатов: с 2019 года проведено более 2 тысяч мероприятий, на развитие территорий направлено порядка 14 млрд рублей. С 2024 по 2026 годы в улучшение качества жизни военнослужащих и их семей инвестируется ещё 42 млрд. В частности, в этом году в ЗАТО г. Североморск по программе реновации ЗАТО планируется провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, системы наружного освещения, а также привести в должное состояние 34 квартиры в зданиях муниципального жилого фонда.

В ходе поездки парламентарий посетила новое модульное здание, в котором по региональному стратегическому плану открыли два молодёжных пространства: «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Проект отлично зарекомендовал себя во всех муниципалитетах региона, в особенности он востребован в небольших населённых пунктах, где зачастую ограничен доступ к крупным спортивным объектам и местам проведения досуга. Сенатор также осмотрела амбулаторию, созданную в населённом пункте Североморск-3 по национальному проекту «Здравоохранение», и школу №8, где открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по нацпроекту «Образование», отремонтировали и оснастили класс физики по региональной программе «Арктическая школа».

Завершающим объектом программы рабочего визита сенатора в ЗАТО г. Североморск стала первая школа флотской столицы.

«В 2023 году в школе №1 Североморска, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Сивко, проведён капитальный ремонт. Появился новый яркий фасад, заменены все окна, стали комфортнее входная зона, лестничные пролёты, холлы, отремонтированы спортивный зал с раздевалками, столовая, школьный музей, учебные кабинеты и пространство детских инициатив», – сказала Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, наряду с ремонтными работами в учреждении реализовали все необходимые мероприятия по комплексной безопасности, заменили мебель, установили новое оборудование, обновили спортивный инвентарь и методические пособия по различным предметам, а также благоустроили территорию близ школы, в том числе оборудовав места для уроков физкультуры и активного отдыха на свежем воздухе.

Парламентарий акцентировала внимание на том, что мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов и федеральной программы реновации ЗАТО, синхронизированы с региональным стратегическим планом «На Севере – жить», что позволяет обеспечить синергетический эффект, повысив результативность использования средств федерального и регионального бюджетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/