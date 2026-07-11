Сенатор РФ Елена Дягилева: в канун Дня рыбака Госдума поддержала инициативу по снятию избыточного госконтроля в рыбной отрасли

На этой неделе на заседании Государственной Думы была рассмотрена и получила поддержку инициатива по снятию избыточного контроля рыбопромысловых компаний. Среди авторов поправки, о которой неоднократно говорили сами промысловики, – сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«Поправка закрепляет решение о наделении правительства РФ правом устанавливать конкретные случаи, когда перегрузку или приёмку можно проводить без контролёров. Ранее присутствие инспекторов ФСБ было обязательно при всех операциях с уловами. Мера позволит перейти к риск-ориентированному подходу, не дублируя уже существующие цифровые механизмы надзора», — пояснила представитель Заполярья в палате регионов.

Елена Дягилева назвала решение шагом по совершенствованию законодательного каркаса рыбохозяйственного комплекса, а также акцентировала внимание на масштабе работы правительства Мурманской области и лично губернатора Андрея Чибиса во взаимодействии с Советом Федерации и федеральными ведомствами над всеми темами, которые касаются поддержки и развития рыбной промышленности. Принятие нижней палатой парламента поправки в законодательстве фактически переводит регулирование с жёсткой нормы на подзаконный уровень, сохраняя государственный контроль, но с отсрочкой для детальной проработки процедур и устранения дублирования. При этом, как пояснила парламентарий, закон был существенно доработан ко второму чтению. Так, депутатами и сенаторами внесены юридико-технические правки, уточнена терминология, введены новые статьи, а также, что крайне важно, пересмотрен сам подход к механизму контроля.

«Принятие закона было обусловлено целым рядом факторов, которые приводили представители рыбодобывающей отрасли. Уже внедрены электронные промысловые журналы, системы позиционирования судов и прослеживаемости товаров. Кроме того, проверка ведётся при проходе судами контрольных точек, а на берегу продукция проверяется рядом госорганов и учитывается в ГИС. Всё это позволяет говорить о дублировании функций, которые влекут за собой финансовые издержки и потерю ценнейшего на промысле ресурса — времени», — подчеркнула Елена Дягилева.