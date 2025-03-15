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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 15:00

Сенатор РФ Елена Дягилева выступила спикером конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие»

В преддверии Международного арктического форума, который примет Мурманская область 26-27 марта, в Москве проходила международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева выступила экспертом круглого стола, посвящённого инновациям в технологических, проектных и инженерных решениях для Арктики и Дальнего Востока.

«XX век стал веком перелома в освоении Севера: бурное развитие науки и технологий сделало возможным круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, создание первых дрейфующих полярных станций, основание заполярных городов и портов. И развитие Арктики, в особенности освоение СМП и деятельность промышленных предприятий, и тогда, и сейчас напрямую зависит от создания новых технологий», – подчеркнула Елена Дягилева.

Сенатор отметила, что сегодня Арктика вновь становится территорией научных открытий. В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, по сути, идёт «переосвоение» макрорегиона, чтобы сделать его обжитым в хозяйственном, инфраструктурном социальном отношении. По мнению парламентария, достижение цели во многом зависит от диалога между правительством, научными организациями и предприятиями. В качестве примера успешной консолидации сил Елена Дягилева привела опыт Мурманской области, подчеркнув лидирующие позиции региона по числу сотрудников, которые проводят исследования, количеству опубликованных результатов и индекса цитируемости заполярных учёных.

«На примере Мурманской области виден эффект от объединения усилий со стороны государства и бизнеса для совместной трансформации системы образования на всех уровнях, обеспечения Арктики инженерно-техническими кадрами и инновационными решениями. Совместные проекты повышают не только производительность компаний, но и качество жизни на Севере. Кроме того, сотрудничество с научными учреждениями позволяет нивелировать санкционные ограничения», – подчеркнула Елена Дягилева.

Она рассказала о мероприятиях регионального стратегического плана «На Севере – жить!», направленных на наращивание кадрового и научного потенциалов, а также сотрудничестве предприятий и заполярных учёных, подробно остановившись на успешном проекте Кольской АЭС и Кольского научного центра РАН по производству борной кислоты. В качестве примера синергетического эффекта сенатор привела открытие научно-исследовательского центра в Апатитах на базе КНЦ РАН при поддержке компании «ФосАгро». Центр укрепил научный потенциал региона и помог привлечь в Заполярье молодых исследователей из других субъектов.

«Создание новой инфраструктуры кампуса филиала Мурманского арктического университета в Апатитах с общим объёмом инвестиций порядка 3 млрд рублей также является примером совместного развития территорий. Проект позволит открыть новые направления подготовки, увеличит количество бюджетных мест на очной форме обучения и обеспечит прирост численности студентов», – отметила Елена Дягилева.

Кроме того, в докладе были затронута трансформация МАУ в центр арктических компетенций и научно-технологического развития макрорегиона. Среди приоритетных направлений работы – программа «Приоритет 2030», создание Центра инженерных разработок по судоремонту и кампуса мирового уровня в Мурманске.

В завершении выступления Елена Дягилева сообщила о необходимости создания кластера для объединения науки, государства и бизнеса, чтобы обеспечить безопасность и развитие Арктики, способствуя достижению технологического суверенитета нашей страны. Проект по формированию подобного объекта на базе КНЦ РАН, по решению губернатора Андрея Чибиса отражён в мастер-плане опорных городов Мурманской области на территории Кировско-Апатитской агломерации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» проводится с 2016 года с целью стимулирования научно-технического обеспечения развития и инновационной деятельности, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, а также реализации проектов развития инфраструктуры регионов Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Организаторами конференции традиционно выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Торгово-промышленная палата РФ. Конференция объединяет учёных, представителей законодательной и исполнительной власти, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и специалистов-практиков из различных областей профессиональной деятельности с целью выработки решений наиболее актуальных вопросов организации опережающего и устойчивого развития дальневосточных и арктических регионов нашей страны. По результатам проведения конференции будет подготовлена резолюция, которая будет направлена в правительство Российской Федерации и в профильные министерства и ведомства. Событие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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