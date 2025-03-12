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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 10:00

Сенатор РФ Елена Дягилева: взаимодействие науки и предприятий снижает риск критической зависимости от зарубежных технологий

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева посетила филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Кольскую АЭС. Основная цель визита – знакомство с инновационными технологиями, которые внедряются в регионе для повышения безопасности на производстве, а также при утилизации и переработке ядерных отходов.

«Наша страна является передовой ядерной державой, которая активно разрабатывает и внедряет новые технологии в атомной энергетике. И Кольская АЭС находится в авангарде использования передовых решений, направленных, прежде всего, на заботу о людях, которые работают на предприятии, и хрупкой экосистеме Арктики», – отметила Елена Дягилева.

Во время экскурсии парламентарий осмотрела ряд объектов Кольской АЭС, в том числе комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, на котором впервые в отрасли реализована технология ионоселективной очистки кубовых остатков. Введённый в эксплуатацию в 2006 году сегодня он обеспечивает переработку и кондиционирование накопленных и вновь образующихся отходов, снижая их объём более, чем в 100 раз. Сотрудники предприятия рассказали сенатору об особенностях создания первой в стране установки для выделения борной кислоты из очищенных от радионуклидов продуктов переработки кубовых остатков.

Уникальная технология была разработана совместно с учёными Института химии и технологии редких элементов и минеральных соединений Кольского научного центра РАН. Как пояснили на предприятии, на текущий момент борную кислоту выпускает только один российский горно-обогатительный комбинат, и из-за санкций реагент стал практически дефицитным. Решение, предложенное заполярными исследователями, позволит производить борную кислоту на территории Мурманской области в ходе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС, в том числе чтобы поставлять химический реагент для нужд химической и металлургической промышленности.

«Новая технология по производству дефицитного продукта, который приходится импортировать, из отходов производства подтверждает необходимость более тесного взаимодействия российских научных учреждений и предприятий для снижения риска критической зависимости от зарубежных технологий. Кроме того, для Мурманской области – промышленного региона, на 100% расположенного в крайне чувствительной к антропогенному воздействию Арктической зоне, особенно ценны собственные технологии в части утилизации и переработки отходов производства», – отметила Елена Дягилева.

Ещё одна технология, с которой представитель Мурманской области в верхней палате парламента ознакомилась во время визита на Кольскую АЭС, направлена на повышение безопасности сотрудников предприятия. Система «машинного зрения», созданная на станции, обеспечивает автоматизированный контроль обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты. По словам работников предприятия, уникальный для страны комплекс позволяет круглосуточно следить за соблюдением норм безопасности, чтобы защитить сотрудников от ошибок, которые могут обернуться серьёзной травмой. В планах предприятия – расширить функционал системы видеоанализа для обнаружения оставленных в помещениях АЭС предметов, задымлений и возгораний.

В завершении визита состоялось рабочее совещание сенатора РФ Елены Дягилевой и директора Кольской АЭС Василия Омельчука, на котором стороны обсудили социальные программы, которые предприятие реализует совместно с правительством Мурманской области. Отдельной темой стало обсуждение строительства Кольской АЭС-2, которое включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

«Строительство Кольской АЭС-2 является важным шагом в будущем Мурманской области. Энергоблоки Кольской АЭС-2 – первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Сердцем энергоблоков станет инновационная реакторная установка типа ВВЭР средней мощности с возможностью спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счёт применения уран-плутониевого топлива», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, проект замещения выбывающих мощностей позволит продолжить развивать экономику и социальную сферу региона, а также создаст дополнительные возможности для реализации в Кольском Заполярье новых индустриальных проектов.

 

 

Фото (управление коммуникаций Кольской АЭС): https://gov-murman.ru/info/news/

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