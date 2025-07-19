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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.25 12:00

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева провела круглый стол по развитию семейного предпринимательства в Заполярье

Участниками обсуждения на площадке регионального штаба общественной поддержки стали вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Татьяна Федорей, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Марта Говор и заполярные предприниматели Ирина и Константин Котловские.

«Развитию семейного предпринимательства, как и повышению статуса трудовых династий и поддержке женских бизнес-инициатив, Совет Федерации уделяет большое внимание. Главная семейная ценность — связь поколений, возможность передать уникальный накопленный жизненный и профессиональный опыт из поколения в поколение. А что, как ни общее дело позволит усилить такую преемственность», — отметила сенатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что в России много трудовых, профессиональных династий – исследователей, педагогов, медицинских работников, инженеров. Проекты по развитию семейного предпринимательства способствуют появлению подобных династий и в бизнесе. По её словам, при поддержке губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области становится всё больше возможностей для предпринимателей разного масштаба. Наряду с крайне востребованной федеральной программой по заключению социальных контрактов, северяне могут присоединиться к региональным проектам для реализации своих бизнес-инициатив.

В июне этого года при Торгово-промышленной палате Мурманской области был создан комитет по вопросам семейного предпринимательства, главой которого назначена Ирина Котловская. Вместе с мужем, председателем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», она на протяжении многих лет успешно развивает собственный бизнес и активно участвует в жизни города. В рамках мероприятия стороны обсудили задачи организации, в числе которых — способствовать взаимодействию семейных компаний внутри региона, помогать им находить новые решения для продвижения и развития, а также оказывать консультационную, в том числе юридическую помощь. Кроме того, на встрече обсудили примеры успешного семейного бизнеса, которыми богата история России, отметив сильные конкурентные преимущества подобных предприятий.

По мнению участников круглого стола, они обусловлены, в первую очередь, высокой заинтересованностью в процветании общего дела, стремлением «работать вдолгую», чтобы передать бизнес детям и внукам, доверием и заботой, присущими близким родственникам. Общее дело также способствует ранней профориентации, обладает потенциалом в части содействия занятости старшего поколения и служит дополнительным импульсом остаться в родном регионе.

Ещё одна важная тема, поднятая на встрече с сенатором, — закрепление понятия «семейное предпринимательство» на федеральном уровне. Подобные шаги уже предприняты в 22 субъектах страны. В тесном взаимодействии с профильными ведомствами Торгово-промышленная палата, мурманское региональное отделение «Опоры России» при поддержке бизнес-омбудсмена ведёт активную работу по составлению проекта закона о развитии этого направления в Мурманской области.

В завершении мероприятия сенатор РФ Елена Дягилева выразила готовность оказать необходимую поддержку развитию семейного предпринимательства в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550624/#&gid=1&pid=2

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