В Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареиГалина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.25 13:30

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева провела лекцию для участников региональной кадровой программы «Герои Севера»

Магистральными темами стали особенности системы бюджетных отношений и принципы экономической политики на региональном и федеральном уровнях.

«Во время второго образовательного модуля поговорили об особенностях бюджетного цикла. Особое внимание – подходам, которые применяются к распределению средств в сегодняшних непростых условиях. Тот факт, что по итогам обсуждений с парламентариями бюджета на ближайшую трёхлетку Правительство России внесло почти 600 поправок, ещё раз подчёркивает, насколько важно пересматривать процессы с учётом вызовов, с которыми столкнулась страна», – пояснила сенатор.

По словам Елены Дягилевой, важным фактором является то, что даже в непростых экономических условиях и федеральный бюджет, и бюджет Мурманской области ориентирован на поддержку граждан. Парламентарий акцентировала внимание слушателей на распределении средств в главном финансовом документе Заполярья на будущий год и плановый период. В частности, она подчеркнула, что более половины расходов предусмотрены на образование, здравоохранение, обеспечение мер социальной поддержки, культуру и спорт. Так, в 2026 году на социальную политику будет направлено 22,2 млрд рублей. 

«Если говорить о федеральном бюджете, то важная статья расходов – ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году будет 27093 рубля. Как озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов, задача – довести уровень МРОТ до 35000 в 2030 году. С одной стороны, решение Президента позволит увеличить зарплаты для порядка 4,5 млн работников, подрастут также привязанные к величине социальные выплаты и пособия. С другой, не стоит забывать, что вырастет и размер штрафов, налогов, а также существенно – нагрузка на бюджеты регионов, которые платят северные надбавки», – пояснила сенатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что в Мурманской области МРОТ в следующем году превысит 62 тысячи рублей, что увеличит нагрузку на бюджет на дополнительные 4 млрд рублей. Данный вопрос неоднократно поднимался губернатором Андреем Чибисом на различных мероприятиях, в том числе Парламентских слушаниях в Совете Федерации, по итогам которых включено предложение о пересмотре подхода к формированию и распределению дотации для компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Таким образом, по словам сенатора, дополнительные расходы, вызванные ростом МРОТ с учётом районных коэффициентов, предлагается учитывать при определении размера субсидий регионам Крайнего Севера.

Представитель Мурманской области в палате регионов подробно рассказала участникам кадровой программы о других важных инициативах, которые были внесены в постановление верхней палаты парламента по итогам слушаний. Также в ходе лекции участники обсудили особенности деятельности Совета Федерации и реализацию масштабных федеральных программ в Мурманской области.

Напомним, второй образовательный модуль для участников региональной кадровой программы стартовал в День народного единства. Магистральными темами стали бюджетная политика и экономический потенциал Мурманской области. В ходе первого образовательного модуля Елена Дягилева также прочла лекцию участникам региональной кадровой программы «Герои Севера». Кроме того, сенатор продолжает активно взаимодействовать с Андреем Пуховым, награжденным Орденом Мужества и Медалью Жукова, наставником которого она выступает. По кураторством сенатора участник кадровой программы уже прошёл стажировку в нескольких ведомствах, детально познакомившись с несколькими флагманскими проектами губернаторского плана «На Севере – Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556773/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)В 2025 году управляющие компании Мурманской области оштрафовали на 16,5 млн рублей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»