Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева провела лекцию для участников региональной кадровой программы «Герои Севера»

Магистральными темами стали особенности системы бюджетных отношений и принципы экономической политики на региональном и федеральном уровнях.

«Во время второго образовательного модуля поговорили об особенностях бюджетного цикла. Особое внимание – подходам, которые применяются к распределению средств в сегодняшних непростых условиях. Тот факт, что по итогам обсуждений с парламентариями бюджета на ближайшую трёхлетку Правительство России внесло почти 600 поправок, ещё раз подчёркивает, насколько важно пересматривать процессы с учётом вызовов, с которыми столкнулась страна», – пояснила сенатор.

По словам Елены Дягилевой, важным фактором является то, что даже в непростых экономических условиях и федеральный бюджет, и бюджет Мурманской области ориентирован на поддержку граждан. Парламентарий акцентировала внимание слушателей на распределении средств в главном финансовом документе Заполярья на будущий год и плановый период. В частности, она подчеркнула, что более половины расходов предусмотрены на образование, здравоохранение, обеспечение мер социальной поддержки, культуру и спорт. Так, в 2026 году на социальную политику будет направлено 22,2 млрд рублей.

«Если говорить о федеральном бюджете, то важная статья расходов – ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году будет 27093 рубля. Как озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов, задача – довести уровень МРОТ до 35000 в 2030 году. С одной стороны, решение Президента позволит увеличить зарплаты для порядка 4,5 млн работников, подрастут также привязанные к величине социальные выплаты и пособия. С другой, не стоит забывать, что вырастет и размер штрафов, налогов, а также существенно – нагрузка на бюджеты регионов, которые платят северные надбавки», – пояснила сенатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что в Мурманской области МРОТ в следующем году превысит 62 тысячи рублей, что увеличит нагрузку на бюджет на дополнительные 4 млрд рублей. Данный вопрос неоднократно поднимался губернатором Андреем Чибисом на различных мероприятиях, в том числе Парламентских слушаниях в Совете Федерации, по итогам которых включено предложение о пересмотре подхода к формированию и распределению дотации для компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Таким образом, по словам сенатора, дополнительные расходы, вызванные ростом МРОТ с учётом районных коэффициентов, предлагается учитывать при определении размера субсидий регионам Крайнего Севера.

Представитель Мурманской области в палате регионов подробно рассказала участникам кадровой программы о других важных инициативах, которые были внесены в постановление верхней палаты парламента по итогам слушаний. Также в ходе лекции участники обсудили особенности деятельности Совета Федерации и реализацию масштабных федеральных программ в Мурманской области.

Напомним, второй образовательный модуль для участников региональной кадровой программы стартовал в День народного единства. Магистральными темами стали бюджетная политика и экономический потенциал Мурманской области. В ходе первого образовательного модуля Елена Дягилева также прочла лекцию участникам региональной кадровой программы «Герои Севера». Кроме того, сенатор продолжает активно взаимодействовать с Андреем Пуховым, награжденным Орденом Мужества и Медалью Жукова, наставником которого она выступает. По кураторством сенатора участник кадровой программы уже прошёл стажировку в нескольких ведомствах, детально познакомившись с несколькими флагманскими проектами губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556773/#&gid=1&pid=4