08.12.25 11:00
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 11:00

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева провела совещание, посвящённое вопросам государственной поддержки малого и среднего бизнеса

«Изменения, которые сейчас вносятся в налоговую систему, могут спровоцировать риски не только для бизнеса, но и для регионов в части увеличения теневого сектора, снижения налоговых доходов и, как следствие, наращивание долговой нагрузки за счёт «дорогих» коммерческих кредитов. Поэтому ситуация находится в постоянном фокусе Совета Федерации. Отмечу, климат деловой активности во многом зависит от позиции главы региона и слаженности работы правительства. И Мурманская область служит показательным примером», – отметила парламентарий.

Елена Дягилева привела в пример инициативу губернатора Андрея Чибиса, озвученную им на недавнем заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Глава Кольского Заполярья детально аргументировал важность применения особого подхода к арктическим субъектам в связи с объективными причинами удорожания практически всех бизнес-процессов в Арктической зоне РФ.

«Инициатива получила поддержку глав других арктических субъектов. Она важна для сохранения благоприятного делового климата в макрорегионе, в котором дорого строить, сложная и дорогая логистика, плотность населения несравнима с той же средней полосой. Налоговая нагрузка уже высока: доля выручки на налоги в арктических регионах доходит до 11% при среднероссийском уровне в 3.4%. В АЗРФ в зоне риска почти половина объектов малого и среднего бизнеса. Поэтому важен консолидированный подход к поддержке предпринимателей», – сказала сенатор.

Накануне совещания представитель Мурманской области в верхней палате парламента Елена Дягилева и министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор посетили мебельную фабрику и предприятие, специализацией которого является автоматизация бизнеса, внедрение систем безопасности и маркировка товаров. Обе компании работают в Мурманской области на протяжении нескольких десятилетий, активно участвуют в региональных программах и конкурсах среди предпринимательского сообщества региона. В ходе визита сенатор и руководитель профильного ведомства ознакомились с оснащением, пообщались с сотрудниками производств, а также обсудили замещение материалов, программного обеспечения и оборудования иностранного производства российскими аналогами, а также возможные точки роста и проблематику компаний.

На совещании министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор подтвердила, что наибольшее беспокойство предпринимательского сообщества региона сегодня связано с предстоящими изменениями налогового законодательства.

«Позиция, которую на этой неделе губернатор Андрей Чибис озвучил на заседании профильной комиссии Госсовета, вырабатывалась вместе с другими арктическими регионами, но Мурманская область – в авангарде этой работы. Сегодня мы ещё раз обсудим эту важную инициативу по корректировке планируемых изменений в части УСН для малого и среднего бизнеса в Арктике. Уверена, Елена Васильевна Дягилева донесет наши аргументы до Совета Федерации. Для нас очень ценно, что сенаторы прислушиваются к позиции Мурманской области и сообщества заполярных предпринимателей», – подчеркнула Марта Говор.

В ходе совещания министр рассказала, что в 2026 году комплексная поддержка малого и среднего бизнеса в регионе будет продолжена. Так, финансирование программы «Губернаторский старт» сохранится в полном объёме и составит 50 млн рублей – эта мера остаётся наиболее востребованной у предпринимателей и позволяет поддержать проекты в различных сферах деятельности. При этом в 2026 году в рамках «Губернаторского старта» дополнительно предусмотрена возможность получения гранта на приобретение франшизы. НММК «ФОРМАП» (Фонд) в 2026 году продолжит предоставлять льготные микрозаймы для субъектов МСП, а Центр «Мой бизнес» – оказывать нефинансовую поддержку предпринимателям и гражданам, желающим начать свое дело, в том числе проводить обучающие мероприятия по основам ведения предпринимательской деятельности, тренинги и семинары по бизнес-планированию, продажам на маркетплейсах, законодательному регулированию предпринимательства. Для повышения предпринимательской активности и наращивания объёмов производства продолжится реализация программы «Платформа роста», позволяющей получать поддержку по продвижению на рынке электронной коммерции, в частности на площадке «Wildberries». Напомним, Мурманская область подключилась к программе в рамках Международного арктического форума. Субъекты туриндустрии региона в 2026 году будут получать поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также региональной субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.

Участниками совещания стали президент Союза «Торгово-промышленная палата»/Северная Татьяна Русскова, председатель МРО ООО «ОПОРА РОССИИ» Константин Котловский, генеральный директор регионального Союза промышленников и предпринимателей Евгений Устинов, заместитель председателя МРО ООО «Деловая Россия» Максим Горнаев, Анатолий Евенко НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана», предприниматель Александр Лунцевич и участник кадровой программы «Герои Севера» Андрей Пухов. Представители бизнес-сообщества подчеркнули важность сохранения инвестиционной привлекательности региона, отметив видимый эффект от реализации масштабных проектов, которые увеличили туристический поток и позитивно сказались на развитии территорий. В ходе осуждения были подняты такие важные темы, как существующие механизмы господдержки, проблемные стороны работы, а также возможные законодательные инициативы, которые будут способствовать развитию предпринимательства в Мурманской области.

 

 

 

