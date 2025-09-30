Сенатор РФ от Мурманской области провела совещание, посвящённое реализации просветительского проекта «Встреча поколений»

Данный проект реализуется Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как неоднократно подчёркивала председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, скорейшее включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в жизнь страны является ключевой задачей. В особенности важны инициативы, благодаря которым юные жители воссоединённых территорий, в частности подшефной Мурманской области Запорожской области, знакомятся с нашей общей богатой историей и мощным потенциалом страны», – пояснила парламентарий и член Совета Ассоциации полярников.

По словам Елены Дягилевой, проект «Встреча поколений», прекрасно зарекомендовавший себя, необходимо масштабировать. За два года благодаря инициативе АСПОЛ об освоении Арктики, подвигах полярников, арктических профессиях и потенциале макрорегиона узнали более 10000 российских школьников, свыше 200 ребят побывали в АЗРФ, в том числе в Мурманской области.

Так, в июле школьники, успешно прошедшие конкурсный отбор федерального проекта, посетили Мурманский арктический университет, исторические достопримечательности заполярной столицы, а также Кольскую АЭС. В своём выступлении парламентарий, возглавляющая Комиссию по просветительской деятельности АСПОЛ, напомнила, что в ходе недавней рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с развитием Арктической зоны РФ. В их числе – инициатива объявить 2027 год Годом Арктики. По мнению сенатора, это подчеркнёт роль нашей страны как ведущей арктической державы и станет катализатором для большего числа просветительских мероприятий по всей стране. Ранее Ассоциация полярников также предложила создать оргкомитет по празднованию в 2027 году 90-летия начала работы первой в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс – 1» и 20-летия проведения Высокоширотной глубоководной арктической экспедиции 2007 года Артура Чилингарова.

В ходе совещания комиссии по просветительской деятельности представлены ключевые параметры проекта, предполагаемый формат и сроки его реализации. Представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказали предложения о практическом взаимодействии со школами, обозначили актуальные задачи и подчеркнули интерес педагогов и учащихся к включению в проект.

По мнению участников совещания, проект «Встреча поколений» имеет большое значение для формирования преемственности поколений, сохранения исторической памяти и поддержки образовательных инициатив в воссоединённых регионах. Было отмечено, что расширение географии позволит большему числу школьников познакомиться с возможностями и перспективам работы в АЗРФ, чтобы в будущем строить образовательный и карьерный треки в стратегическом макрорегионе. По итогам совещания была утверждена программа по реализации проекта «Встреча поколений» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Планируется, что он стартует на воссоединённых территориях весной 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554210/#&gid=1&pid=1