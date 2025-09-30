Взрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчанВ Мурманске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни»
Сенатор РФ от Мурманской области провела совещание, посвящённое реализации просветительского проекта «Встреча поколений»

Данный проект реализуется Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как неоднократно подчёркивала председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, скорейшее включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в жизнь страны является ключевой задачей. В особенности важны инициативы, благодаря которым юные жители воссоединённых территорий, в частности подшефной Мурманской области Запорожской области, знакомятся с нашей общей богатой историей и мощным потенциалом страны», – пояснила парламентарий и член Совета Ассоциации полярников.

По словам Елены Дягилевой, проект «Встреча поколений», прекрасно зарекомендовавший себя, необходимо масштабировать. За два года благодаря инициативе АСПОЛ об освоении Арктики, подвигах полярников, арктических профессиях и потенциале макрорегиона узнали более 10000 российских школьников, свыше 200 ребят побывали в АЗРФ, в том числе в Мурманской области.

Так, в июле школьники, успешно прошедшие конкурсный отбор федерального проекта, посетили Мурманский арктический университет, исторические достопримечательности заполярной столицы, а также Кольскую АЭС. В своём выступлении парламентарий, возглавляющая Комиссию по просветительской деятельности АСПОЛ, напомнила, что в ходе недавней рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с развитием Арктической зоны РФ. В их числе – инициатива объявить 2027 год Годом Арктики. По мнению сенатора, это подчеркнёт роль нашей страны как ведущей арктической державы и станет катализатором для большего числа просветительских мероприятий по всей стране. Ранее Ассоциация полярников также предложила создать оргкомитет по празднованию в 2027 году 90-летия начала работы первой в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс – 1» и 20-летия проведения Высокоширотной глубоководной арктической экспедиции 2007 года Артура Чилингарова.

В ходе совещания комиссии по просветительской деятельности представлены ключевые параметры проекта, предполагаемый формат и сроки его реализации. Представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказали предложения о практическом взаимодействии со школами, обозначили актуальные задачи и подчеркнули интерес педагогов и учащихся к включению в проект.

По мнению участников совещания, проект «Встреча поколений» имеет большое значение для формирования преемственности поколений, сохранения исторической памяти и поддержки образовательных инициатив в воссоединённых регионах. Было отмечено, что расширение географии позволит большему числу школьников познакомиться с возможностями и перспективам работы в АЗРФ, чтобы в будущем строить образовательный и карьерный треки в стратегическом макрорегионе. По итогам совещания была утверждена программа по реализации проекта «Встреча поколений» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Планируется, что он стартует на воссоединённых территориях весной 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554210/#&gid=1&pid=1

