Сенатор Российской Федерации Татьяна Кусайко с рабочим визитом посетила ЗАТО город Заозерск

14 мая ЗАТО город Заозерск с рабочим визитом посетили заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, которая на протяжении многих лет курирует вопросы здравоохранения, и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В ходе поездки был проведен ряд рабочих встреч с медицинским персоналом филиала МСЧ №3, военнослужащими 11-й дивизии АПЛ СФ и жителями города, где были рассмотрены проблемы медицинского обслуживания в ЗАТО.

Татьяна Алексеевна подробно рассказала о своей деятельности, отметив немало инициатив, направленных на сохранение здоровья людей. В частности, речь велась о законопроекте, вносящий изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и дающий право на бесплатные профилактические прививки в частных клиниках, о законопроекте о школьной медицине, который предполагает закрепление термина «школьная медицина» и создание в средних образовательных учреждениях страны медицинских кабинетов.

Татьяна Кусайко отметила, что результатом её работы в регионе стало распространение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», действия которых теперь охватывают и учреждения ФМБА. Сейчас в программах могут участвовать не только врачи, но и средний медицинский персонал.

В филиале МСЧ №3 приятным сюрпризом стало награждение Благодарственными письмами Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм нескольких работников поликлиники. Почётной грамотой была отмечена начальник филиала МСЧ №3 Наталия Туренко.

Беседы с военнослужащими и жителями города, среди которых присутствовали представительницы женсовета, получились интересными и содержательными. Заозерчане затронули вопросы доступности медицинской помощи, качества её оказания, отсутствие узких специалистов в ЗАТО, пенсионного законодательства.

В ходе встреч Татьяна Кусайко подчеркнула необходимость повышения доступности медицинской помощи для всех граждан вне зависимости от места их проживания и пообещала заняться проработкой вопроса транспортной логистики, приняв к сведению неоднократные обращения заозерчан об отсутствии прямого транспортного сообщения между Заозерском и Снежногорском. На встрече были озвучены несколько актуальных тем, среди которых обсудили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, реабилитацию после перенесенного заболевания и диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Сенатор Татьяна Кусайко и председатель облдумы Сергей Дубовой пообещали лично контролировать ход решения озвученных проблем и посетить ЗАТО ещё раз.