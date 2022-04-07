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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 13:00

Сенатор Татьяна Сахарова ответила на вопросы северян в прямом эфире

5 апреля в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем.РФ» сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова ответила на вопросы северян о работе финансовой системы в условиях санкций.

После отключения в России сервисов Google Pay и Apple Pay стал актуальным вопрос альтернативы популярным системам бесконтактной оплаты. И решение уже найдено. Сенатор рассказала северянам о СБПэй – едином продукте на базе Системы быстрых платежей Банка России. Он был запущен год назад, а с 1 апреля текущего года распространён на все крупные банки страны, чтобы избавить кредитные организации от необходимости создавать собственные приложения.

«Для торговых точек использование СБП удобно, потому что деньги напрямую поступают на расчётный счёт. Более того, магазин, который установил эту систему, не будет платить комиссию за организацию расчётов через терминал, которым пользовался раньше. Для нас это дополнительный лайфхак, помогающий легко рассчитаться за приобретение товара. Новый формат, который сегодня набирает обороты и будет отличной альтернативой пластиковым картам», – считает Татьяна Сахарова.

По просьбам пользователей соцсетей парламентарий подробно описала принцип действия введённых в России кредитных каникул. С марта по сентябрь 2022 года гражданам, официальный доход которых снизился на 30%, можно будет временно не платить по займам. При этом кредитная история не пострадает. Татьяна Сахарова подчеркнула, что решение о кредитных каникулах принято на федеральном уровне, а значит, обязательно к исполнению всеми российскими банками.

Говоря о социальных обязательствах государства Татьяна Сахарова подчеркнула, что они будут выполнены в полном объёме.

«Они обеспечены бюджетом, все необходимые средства заложены. Кроме того, с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии. Мы рассматривали эту меру в Совете Федерации, палата регионов поддержала ее единогласно. Впереди новая президентская выплата по поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет. А наши региональные меры поддержки просто уникальны. Из 24 мер социальной поддержки, действующих в Мурманской области, 15 – именно региональные», – отметила Сахарова.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, в рамках проекта «Объясняем.РФ» еженедельно проходят прямые трансляции с участием руководителей ведомств и других ответственных лиц Мурманской области. Гости эфира отвечают на вопросы пользователей, заданные в комментариях заранее или присланные в ходе эфира. Полная запись эфира с Татьяной Сахаровой доступна по ссылке.

Фото: https://vk.com/video-120229555_456240387

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