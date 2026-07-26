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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.26 14:00

Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома

Совет Федерации 24 июля одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся внедрения механизма информирования заёмщика о заключении договора о потребительском кредите.  

Как пояснил зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, поправки, авторами которых вместе с депутатами Госдумы выступили сенаторы во главе с заместителем председателя палаты регионов Николаем Журавлевым, направлены на защиту граждан от оформления кредитов без их ведома.

Как пишет «Парламентская газета», теперь банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения о подписании договора в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), которые, получив такие данные, будут бесплатно уведомлять об этом заемщика (в том числе через личный кабинет на портале «Госуслуги»).

Такое уведомление должно быть отправлено не позднее 15 минут с момента, когда бюро получило сведения от кредитора. В уведомление будут включаться следующие сведения: факт подписания, процентная ставка на дату подписания договора о кредите, его сумма и срок возврата.

Если сумма кредита превышает 50 тысяч рублей и на договор распространяется «период охлаждения» (время на размышление, в течение которого можно отказаться от кредита без штрафов), в уведомление дополнительно включат информацию о праве отказаться от кредита и точное время, до которого возможен такой отказ, а также контакты, куда можно отправить заявление об отказе от займа.

Поправки вступят в силу 1 октября 2027 года — время дано для того, как поясняют авторы инициативы, чтобы участники рынка успели технически подготовиться к реализации изменений. При этом не позднее 1 июня 2027 года КБКИ обязаны будут обеспечить взаимодействие своих информационных систем с информационными элементами портала Госуслуг и другими информационными госсистемами.

 

 

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