Сенаторы провели работу погранпункта на российско-норвежской границе

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев посетил международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск», который находится в Мурманской области на границе с Норвегией.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, в рамках своего визита он провёл совещание с представителями профильных ведомств.

В совещании приняли участие сенаторы Баир Жамсуев и Татьяна Сахарова, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замруководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин, а также представители территориальных подразделений погранслужбы ФСБ, ФТС и ФГКУ «Росгранстрой».

Сенатор отметил, что ухудшение отношений между Россией и странами Запада негативно сказалось на динамике работы пунктов погранпереходов. В частности, с 2023 года поток грузовых автомобилей через границу снизился более чем в 3,5 раза из-за запрета, введенного норвежской стороной. Также уменьшилось количество пересечений границы физическими лицами, так как норвежские власти перестали выдавать туристические визы россиянам.

Несмотря на внешние обстоятельства, пограничная инфраструктура на границе с Норвегией продолжает развиваться. «В ближайшее время планируется провести работы, направленные на улучшение условий как для сотрудников, несущих здесь службу, так и для граждан, пересекающих границу для общения с родственниками, поездок на учёбу и других гуманитарных целей», — отметил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что от сотрудников контрольных органов, работающих на границе, не поступало никаких сигналов о серьёзных проблемах, требующих решения на законодательном уровне или парламентского взаимодействия с соответствующими ведомствами.

«Граница функционирует в полном соответствии с российскими национальными интересами, несмотря на сложный внешнеполитический контекст», — резюмировал Косачев.

Фото: https://www.pnp.ru/politics/senatory-proveli-rabotu-pogranpunkta-na-rossiysko-norvezhskoy-granice.html