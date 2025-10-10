Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона о проведении в Мурманской области трёхлетнего эксперимента по повышению эффективности прибрежного рыболовства. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

Предлагается разрешить предприятиям производить консервы из печени трески на рыбодобывающих судах, ведущих прибрежное рыболовство в пределах Северного рыбохозяйственного бассейна, для последующей продажи на территории России. Сейчас прибрежные рыболовы обязаны доставлять продукцию на берег только в свежем или охлажденном виде.

Реализация эксперимента позволит в условиях резкого снижения объемов трески в водах оказать поддержку предприятиям Карелии, Ненецкого автономного округа, Архангельской и Мурманской областей. Там ведут прибрежное рыболовство, но вынуждены утилизировать печень трески, получаемую при разделке уловов трески.

Эксперимент продлится с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Как сообщает pnp.ru, законопроект разработали председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев и другие сенаторы.