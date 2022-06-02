Сенсорную комнату поможет оборудовать АО «ММТП» в Центре социальной помощи семье и детям

Весёлый праздник «В стране счастливого детства» прошёл в День защиты детей в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Почётными гостями стали руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко и представители АО «Мурманский морской торговый порт».

Воспитанники центра танцевали, пели песни, решали весёлые задачи, показали номер с барабанами и ещё раз напомнили взрослым, как нужно веселиться. А взрослые, в свою очередь, постарались сделать веселее и интереснее жизнь малышей.

В завершение праздника представители родительского комитета АО «ММТП» подарили ребятам сертификаты в магазины для творчества, сладости, спортивную экипировку и сертификат на 360 тысяч рублей. На эти денежные средства в Центре будет обустроена сенсорная комната для психологической релаксации детей.

«Детство бывает в жизни только раз. Поэтому важно, чтобы оно было беззаботным и радостным. Хочется, чтобы и воспитанники Центра получали новые знания, интересно проводили время, а портовики стараются им в этом помочь!», - поделилась член родительского комитета АО «ММТП» Оксана Фатыхова.

Градообразующее предприятие регулярно оказывает материальную поддержку центру. Ранее мурманские портовики передали самокаты, нательную защиту, настольные игры, сертификаты для закупки походного инвентаря и материалов для рукоделия, а также помогли приобрести диваны и ковровые покрытия во все группы и оборудовать класс технологии. Воспитанникам центра АО «ММТП» регулярно устраивает поездки на турбазу, а также на Детские спартакиады предприятия. Ребята неоднократно бывали на экскурсиях по Мурманскому морскому торговому порту.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248916%2Fwall-149919532_2558