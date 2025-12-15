«Сердце Арктики»: новый тур по Мурманской области вошёл в число лучших в стране, он будет представлен на международном рынке

Мурманская область вошла в число победителей Международной программы развития въездного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой твою Россию». Торжественная церемония награждения и презентации проектов финалистов прошли в конце прошлой недели в рамках одноименного форума, собравшего более 500 участников – представителей федеральных и региональных органов власти, индустрии гостеприимства и международных партнеров.

Пятидневный тур «Сердце Арктики», который нацелен на китайских и индийских путешественников, представила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

«В каждом сердце есть место Арктике. В программу тура вошли уникальные активности на любой сезон: участники побывают на краю земли, смогут поймать северное сияние или увидеть солнце ночью, встретить кита, попробовать арктическую кухню и познакомиться с традициями северных народов. Мы предлагаем нашим иностранным гостям всесезонность, максимальную концентрацию впечатлений, путешествие по самым атмосферным локациям в формате «всё и сразу». Участники тура смогут максимально полно погрузиться в атмосферу Арктики», – рассказала на презентации Александра Кондаурова.

Тур «Сердце Арктики» включает 14 объектов показа, 8 экскурсий, 7 объектов питания с арктической кухней и 4 мастер-класса. В Мурманске туристы посетят знаковые объекты, в том числе визитную карточку региона – ледокол «Ленин». По дороге в Териберку сделают остановку на Кольской ВЭС, отправятся на морскую прогулку по Баренцеву морю и в природный парк, услышат выступление легендарного поморского хора и побывают в гастрономическом театре. В Ловозере участников тура ждёт знакомство с Саамской деревней, традициями коренного малочисленного народа севера – саамов, в Хибинах зимой – посещение уникальных локаций «Снежной деревни» и «Таинственного леса», а также катание на экскурсионном снежном автобусе, а летом – трекинг, пленэр и тихая охота в горах, катание на сап-бордах.

Как отметила вице-губернатор Александра Кондаурова, по цене и насыщенности тур «Сердце Арктики» составит конкуренцию турам по Скандинавии.

На старте программы «Открой твою Россию» из 65 регионов России эксперты выбрали 25 с наибольшим потенциалом для развития въездного туризма. Мурманская область с проектом «Сердце Арктики» по итогу акселератора вошла в десятку лучших в стране. Это обеспечит проекту федеральную поддержку в продвижении на международном рынке. Так, в 2026 году Мурманскую область наряду с другими регионами-финалистами включат в треки программы Россотрудничества «Новое поколение» – их посетят иностранные туроператоры целевых рынков, travel-журналисты и другие профильные специалисты. Это позволит не только провести экспертную оценку разработанного турпродукта, но и обеспечить последующую постпрограммную работу: доработку маршрутов, формирование партнерств и подготовку к международной реализации. Кроме того, туристические продукты регионов-финалистов станут основой для обучающих программ АСИ «Знаток России» для российских дипломатов за рубежом и иностранных туроператоров.

Команду Мурманской области поздравила сенатор РФ Елена Дягилева.

«По итогам правительственного часа с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова спикер палаты регионов Валентина Матвиенко подчеркнула – количество дружественных стран в отношении России растёт, никакая изоляция нашей страны по определению не существует. Туризм – один из мощных инструментов народной дипломатии, поэтому так важны проекты, которые помогают открывать удивительную Мурманскую область и другие прекрасные регионы нашей большой страны! Выход на международный рынок – новый вызов, с которым Заполярье уже успешно справляется. Сегодняшняя победа – ещё одно тому подтверждение», – сказала сенатор.

Елена Дягилева акцентировала внимание на том, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию креативной экономики и туризма. В качестве примера она привела реформу классификации, благодаря которой удалось вывести из тени почти 10 тысяч объектов размещения. По словам сенатора, каждый регион страны уникален, важно раскрыть потенциал всех субъектов Федерации. Представитель Заполярья в верхней палате парламента подчеркнула синергетический эффект федеральных программ и мероприятий, которые реализуются в Мурманской области по губернаторскому плану «На Севере – Жить!».

Также сегодня в рамках пленарного заседания форума «Открой твою Россию» заместитель губернатора Александра Кондаурова рассказала о создании «комфортного пути для иностранного туриста в Арктике» и успешных экспортных продуктах индустрии впечатлений Мурманской области.

«Сегодня наш традиционно промышленный регион, наряду с сырьем и продуктами промышленного производства, активно и, самое главное, успешно экспортирует впечатления! Доля туризма в ВРП региона за последние 10 лет увеличилась вдвое и превышает среднероссийский показатель. Диверсификация экономики региона для нас – один из ключевых инструментов устойчивости в условиях мировой турбулентности, и мы придаем большое значение развитию туристической отрасли. Сегодня уверенно растет и сам турпоток, и доля в нем иностранных туристов – в 2022 году она составляла 3,5%, а сейчас приближается к 10%. Мы видим потенциал дальнейшего роста и ставим перед собой цель вернуться к показателям доковидного периода», – рассказала Александра Кондаурова.

Кроме того, опыт Мурманской области был представлен на дискуссионной площадке «Будущее гостеприимства: профессии въездного туризма» для профильных студентов и молодых специалистов. Куратор уникального кадрового проекта «Курс на Север» Ирина Бринькова рассказала, как на протяжении двух лет проект помогает специалистам из других регионов переехать в Мурманскую область и трудоустроиться здесь. В том числе благодаря проекту предполагается закрывать кадровую потребность в сфере туризма, а именно привлекать гидов, говорящих на китайском языке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558683/#&gid=1&pid=1