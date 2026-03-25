«Сердце Арктики» в сердце Индии: Мурманская область представляет туристические возможности ведущим туроператорам в Нью-Дели

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор принимает участие в деловой миссии московской туристической отрасли в Нью-Дели (Республика Индия). Мурманская область выступает в качестве участника концепции межрегиональных путешествий «Москва +» в рамках реализации совместного проекта «Путешествие к русскому чуду». Напомним, этот проект нацелен на продвижение уникальных межрегиональных маршрутов на внутреннем и мировом туристических рынках.

Накануне министр Марта Говор приняла участие в серии B2B-переговоров и выступила с презентацией туристического потенциала Мурманской области для индийских туроператоров, занимающимся выездным туризмом. Отдельное внимание в ходе выступления было уделено уникальному региональному туру «Сердце Арктики», разработанному для китайских и индийских путешественников. В конце прошлого года тур вошел в число лучших в стране в рамках Международной программы развития въездного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой твою Россию».

«Туроператоры Индии под большим впечатлением - и от нашей уникальной природы, и от тех активностей, которые мы можем предложить. Особенно приятно подчеркнуть, что многие из тех, с кем я сегодня общалась, уже были в нашем регионе или отправляли к нам своих гостей. Все они отзываются о нашем крае, природе и наших туроператорах с большим уважением и восхищением. В очередной раз подтверждается справедливость слогана нашего тура: «В каждом сердце есть место для Арктики», – отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

- «Москва+» – это концепция межрегиональных путешествий, объединяющая путешествие в Москву с посещением других регионов России. Столица в нашей концепции выступает «окном в Россию», приезжая в Москву, гости знакомятся с энергией большого города, насыщенной культурной, событийной и деловой жизнью. Мурманская область показывает совсем другую Россию – с ее удивительной природой, возможностью увидеть северное сияние, уникальным бытом и северной кухней. Благодаря таким проектам иностранные туристы могут познакомиться с разными возможностями путешествий в Россию всего за одну поездку. Мы видим, что интерес к межрегиональным маршрутам растет, и продолжаем работать над этим направлением, предлагая зарубежным партнерам идеи для ярких путешествий по России, – прокомментировала Анна Нефедова, руководитель Дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Сегодня в рамках деловой миссии запланированы выездные встречи в офисах ведущих туристических компаний Индии. Это позволит укрепить партнерские связи и обсудить детали сотрудничества по продвижению туристических маршрутов.

В составе делегации деловой миссии – сотрудники комитета по туризму города Москвы, представители московских туроператоров, объектов размещения и показа, а также представители крупной авиакомпании.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564312/#&gid=1&pid=9

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-PRO Деньги (16+)Выявят любые аномалии: за переводами, осуществляемыми безналичным путём между физлицами, расширят контроль-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
