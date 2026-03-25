«Сердце Арктики» в сердце Индии: Мурманская область представляет туристические возможности ведущим туроператорам в Нью-Дели

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор принимает участие в деловой миссии московской туристической отрасли в Нью-Дели (Республика Индия). Мурманская область выступает в качестве участника концепции межрегиональных путешествий «Москва +» в рамках реализации совместного проекта «Путешествие к русскому чуду». Напомним, этот проект нацелен на продвижение уникальных межрегиональных маршрутов на внутреннем и мировом туристических рынках.

Накануне министр Марта Говор приняла участие в серии B2B-переговоров и выступила с презентацией туристического потенциала Мурманской области для индийских туроператоров, занимающимся выездным туризмом. Отдельное внимание в ходе выступления было уделено уникальному региональному туру «Сердце Арктики», разработанному для китайских и индийских путешественников. В конце прошлого года тур вошел в число лучших в стране в рамках Международной программы развития въездного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой твою Россию».

«Туроператоры Индии под большим впечатлением - и от нашей уникальной природы, и от тех активностей, которые мы можем предложить. Особенно приятно подчеркнуть, что многие из тех, с кем я сегодня общалась, уже были в нашем регионе или отправляли к нам своих гостей. Все они отзываются о нашем крае, природе и наших туроператорах с большим уважением и восхищением. В очередной раз подтверждается справедливость слогана нашего тура: «В каждом сердце есть место для Арктики», – отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

- «Москва+» – это концепция межрегиональных путешествий, объединяющая путешествие в Москву с посещением других регионов России. Столица в нашей концепции выступает «окном в Россию», приезжая в Москву, гости знакомятся с энергией большого города, насыщенной культурной, событийной и деловой жизнью. Мурманская область показывает совсем другую Россию – с ее удивительной природой, возможностью увидеть северное сияние, уникальным бытом и северной кухней. Благодаря таким проектам иностранные туристы могут познакомиться с разными возможностями путешествий в Россию всего за одну поездку. Мы видим, что интерес к межрегиональным маршрутам растет, и продолжаем работать над этим направлением, предлагая зарубежным партнерам идеи для ярких путешествий по России, – прокомментировала Анна Нефедова, руководитель Дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Сегодня в рамках деловой миссии запланированы выездные встречи в офисах ведущих туристических компаний Индии. Это позволит укрепить партнерские связи и обсудить детали сотрудничества по продвижению туристических маршрутов.

В составе делегации деловой миссии – сотрудники комитета по туризму города Москвы, представители московских туроператоров, объектов размещения и показа, а также представители крупной авиакомпании.

