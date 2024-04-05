«Сердце на палитре»: новый выставочный проект заработает в Мурманском областном художественном музее

5 апреля в 17.00 в главном здании музея пройдёт торжественное открытие выставки «Сердце на палитре». Живопись Владимира Корбакова (1922-2013) из собрания Вологодской картинной галереи.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Владимир Корбаков – вологодский художник, живописец, член Союза художников СССР, народный художник России, действительный член Академии художеств. Художник работал в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, занимался графикой, рисунком, акварелью. В экспозицию выставки войдёт множество портретов современников, друзей и коллег. Художник часто писал городские пейзажи родной любимой Вологды, подчеркивая красоту самобытной архитектуры.

Открытие выставочного проекта стало доступным благодаря соглашению о сотрудничестве между Мурманским областным художественным музеем и Вологодской областной картинной галереей. Подобные проекты способствует развитию изобразительного искусства, популяризации творчества российских художников, в том числе представителей регионов.

А осенью 2024 года в Вологде откроется передвижная выставка из собрания Мурманского областного художественного музея «Заполярье».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272909%2Fwall-139605315_26346