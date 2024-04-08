Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота выполнил поиск и атаку подводной лодкиНаш пёстрый мир: археологи в ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет, а 93-летняя бабушка из Греции поделилась секретом долголетия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 08:45

«Сердце на палитре»: в областном художественном музее открылась выставка вологодского живописца Владимира Корбакова

Участие в торжественном открытии выставки приняла министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Идея проведения выставки вологодского музея зародилась на полях федеральных «Музейных маршрутов», которые Мурманская области принимала в 2022 году. Тогда между художественным музеем и Вологодской областной картинной галереей было подписано соглашение о сотрудничестве.

Владимир Николаевич – член Союза художников СССР и народный художник России. Творчество Владимира Корбакова – одно из наиболее ярких проявлений традиций и тенденций современного развития изобразительного искусства Вологодского края. Его творчество впитало многие существенные черты стилистики отечественной живописи второй половины XX века.

Как пишет vk.com/murmanculture, почти полвека искусство Корбакова находилось в центре внимания коллег-художников, искусствоведов и коллекционеров.

Ответную передвижную выставку наши музейщики привезут в Вологду в сентябре - это будет экспозиция самых ярких работ художников Кольского края «Заполярье».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272981%2Fwall-139605315_26379

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:10Городские хроники (6+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную соль-PRO Валюту (16+)К официальному курсу американская валюта и евро растут-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Президент РФ запретил увольнять в течение года вдов участников СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика