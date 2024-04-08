«Сердце на палитре»: в областном художественном музее открылась выставка вологодского живописца Владимира Корбакова
Участие в торжественном открытии выставки приняла министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
Идея проведения выставки вологодского музея зародилась на полях федеральных «Музейных маршрутов», которые Мурманская области принимала в 2022 году. Тогда между художественным музеем и Вологодской областной картинной галереей было подписано соглашение о сотрудничестве.
Владимир Николаевич – член Союза художников СССР и народный художник России. Творчество Владимира Корбакова – одно из наиболее ярких проявлений традиций и тенденций современного развития изобразительного искусства Вологодского края. Его творчество впитало многие существенные черты стилистики отечественной живописи второй половины XX века.
Как пишет vk.com/murmanculture, почти полвека искусство Корбакова находилось в центре внимания коллег-художников, искусствоведов и коллекционеров.
Ответную передвижную выставку наши музейщики привезут в Вологду в сентябре - это будет экспозиция самых ярких работ художников Кольского края «Заполярье».
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272981%2Fwall-139605315_26379