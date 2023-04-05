«Сердце отдаю детям»: 40 педагогов дополнительного образования из 15 городов Мурманской области примут участие в конкурс профессионального мастерства

Региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям» проводится в Мурманской области уже в 18 раз. В этом году в мероприятии принимают участие 40 педагогов дополнительного образования из 15 городов Кольского полуострова. Среди участников – победители муниципального этапа конкурса и те, кто самостоятельно решил попробовать свои силы.

Каждое испытание определит сильнейших участников, которые пройдут в следующий тур. В финале предстоит встретиться шести педагогам, и только один из них станет победителем и поедет на федеральный этап конкурса в Санкт-Петербург.

«Этот конкурс особенный. Кроме того, что он проходит в Год педагога и наставника, мы отмечаем 105-летие системы дополнительного образования и 105-летие со дня рождения выдающегося советского педагога Василия Александровича Сухомлинского. Конкурс педагогов дополнительного образования носит то же название, что и фундаментальный труд Василия Александровича. Этим подчёркивается уникальное значение специалистов, которые помогают детям найти самое интересное, самое важное для них в окружающем мире – найти себя в жизни. Желаю каждому из вас удачи и только самых приятных впечатлений!», – напутствовала участников министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2020 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителю и призёрам регионального этапа в 10 раз были увеличены премии. Теперь лучший участник получит 250 тысяч рублей, а призёры – по 100 тысяч рублей.

Также один из педагогов удостоится приза зрительских симпатий. Проголосовать за участников могут все желающие по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru