«Сердце отдаю детям»: Андрей Чибис вручил премии правительства Мурманской области победителям и призерам конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования

В центре дополнительного образования «Лапландия» вчера состоялась церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

К участникам обратился губернатор Андрей Чибис. Приглашение от педагогического сообщества на столь значимое событие глава региона получил во время прямой линии. Губернатор подчеркнул, что дополнительное образование важно так же, как и основное, поэтому областное правительство оказывает всю необходимую поддержку, начиная от грантов, заканчивая созданием новой инфраструктуры.

«Вы несёте огромную ответственность, раскрываете таланты, профориентируете, показываете ребёнку, как он может раскрыть свои возможности. Судьбы молодого поколения нашей страны именно в ваших руках – педагогов и наставников. Здорово видеть столько живых, горящих глаз. Спасибо за ваш труд, формирование личностей, которые будут развивать нашу страну, делать её сильнее, прогрессивнее», – обратился к участникам конкурса глава региона.

Андрей Чибис вручил призёрам конкурса преподавателю Детской музыкальной школы ЗАТО г. Заозерск Никите Симагину и тренеру-преподавателю мурманской Детской юношеской спортивной школы Вячеславу Бурцеву премии правительства Мурманской области в размере 100 тысяч рублей. Педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Евгения Жеребцова одержала победу в конкурсе. Она преподает юным северянам уже больше восьми лет. Андрей Чибис вручил участнице премию правительства Мурманской области в размере 250 тысяч рублей. Евгения Жеребцова представит регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге.

«Для меня любой конкурс профессионального мастерства – рост. Это лучше, чем любые другие курсы. Именно здесь мы делимся опытом, который каждый может применить на своих занятиях», – отметила победительница.

20 финалистов конкурса получили премии в размере 20 тысяч рублей.

«Вы каждый день отдаёте все свои знания, частичку своей души и сердца нашим детям. Я получила огромное удовольствие от общения с вами, когда мы обсуждали развитие системы дополнительного образования, актуальные вопросы. Уверена, что каждый из вас и дальше будет продолжать так ответственно относиться к своему делу и дарить любовь нашим детям. Желаю успехов в жизни и вашем профессиональном пути!», – сказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Конкурс «Сердце отдаю детям» – одно из ключевых событий регионального плана мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника, и является центральным для педагогической общественности, занятой в системе дополнительного образования в регионе.

В нём приняли участие педагоги из 15 муниципальных образований. На региональном этапе представлены 40 преподавателей дополнительного образования Мурманской области, являющиеся призерами и победителями муниципальных этапов конкурса, а также самовыдвиженцы – представители организаций в сфере культуры и спорта.

Участники соревновались в следующих видах испытаний: «Мое педагогические послание профессиональному сообществу», «Открытые мастер-классы», импровизационный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей», «Педагогическое многоборье», «Профессиональный диалог».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс проводится в Мурманской области 18-й раз, а в России с 1998 года. Своё название берёт из одноименной книги известного российского педагога и детского писателя Василия Сухомлинского.

Фото: https://gov-murman.ru