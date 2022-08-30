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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 16:30

«Серебро» и «бронза» на соревнованиях сильнейших: заполярные спортсмены стали участниками Всероссийской спартакиады

На Фестивальной площади Олимпийского комплекса «Лужники» состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Красочным финальным аккордом организаторы завершили большую часть турниров спартакиады, участие в которой приняли более 9 тысяч атлетов. Соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.

Команда Мурманской области выступала сразу в нескольких дисциплинах: плавание, дзюдо и танцевальный спорт. Так, с 21 по 26 августа в Санкт-Петербурге Павел Самусенко, Есения Константинова и Елизавета Прохорова боролись за звание лучших в центре водных видов спорта «Невская волна». Всего за 6 дней соревнований было разыграно 35 комплектов наград, две из них – «серебро» и «бронза» – у Павла Самусенко. Чемпион мира, мастер спорта России и гордость Мурманской области показал блестящие результаты в дисциплинах «кроль на спине» и «вольный стиль».

«Спартакиада для меня – очередной старт по типу чемпионата России, на котором, как и всегда, хорошая конкуренция и сильные соперники. Да, как и заявлено, она проводится среди сильнейших спортсменов, и результаты, показанные на спартакиаде, достаточно сильные и конкурентоспособные, если сравнивать с международными стартами», – прокомментировал своё выступление Павел Самусенко.

Есения Константинова и Елизавета Прохорова вошли в десятку лучших пловцов России по итогам заплыва брассом на 100 метров. Есения также заняла 11 место в дисциплине «брасс» на 200 метров.

Казань – ещё один город, в котором боролись за медали спартакиады заполярные спортсмены Евгения Стародубцева и Вадим Ладыка. Столица Татарстана принимала соревнования по дзюдо и танцевальному спорту.

В турнире приняли участие лучшие дзюдоисты страны – чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Кандидат в мастера спорта, неоднократная победительница первенства СЗФО и обладательница младшей мастерской степени дзюдо 1-й Евгения Стародубцева достойно представила Мурманскую область среди 325 участников из 49 субъектов, заявив о себе, как об одном из достойнейших представителей боевых искусств.

Вадим Ладыка в Казани показал стране настоящий северный брейк: в одном из этапов он конкурировал с ведущими чемпионами мира Константином Елисейцевым, Джамалом Асадулаевым и Назипом Миникаевым. По итогам заполярный спортсмен прошёл в восьмерку сильнейших и одержал победу над олимпийским чемпионом Сергеем Чернышевым. В турнире по танцевальному спорту приняли участие 64 лучших спортсмена по результатам чемпионата России 2022 года, 32 мужчины и 32 женщины в возрастной группе 19 лет и старше.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках Всероссийской спартакиады прошли соревнования в 39 видах спорта. Мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Камчатки и других регионах России.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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