«Серебряное ожерелье России»: культурное наследие становится драйвером развития малых городов Северо-Запада

О роли культурного наследия в создании социальных инноваций, улучшающих качество жизни, говорили на XI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках сессии «Культурное наследие как двигатель социальных инноваций» заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева представила успешные практики межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Проект, объединяющий инициативы по сохранению и возрождению историко-культурного потенциала Северо-Запада, продолжает активно развиваться и привлекать новых участников.

«Сегодня проект «Серебряное ожерелье России» включает уже более 10 подпроектов и инициатив. И новые, самые разнообразные предложения поступают постоянно от участников из разных сфер деятельности, от тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение и развитие своей малой Родины. Главное, на что мы обращаем внимание, – предложенные инициативы должны приносить результат и пользу территориям и людям, там живущим», – подчеркнула Любовь Совершаева.

Особое внимание в выступлении было уделено ключевым инициативам проекта, таким как ежегодное избрание столицы «Серебряного ожерелья» – в 2025 году этот статус получил город Тихвин Ленинградской области, а также креативному проекту «Лаборатория сказок», в рамках которого команды специалистов помогают малым территориям раскрывать их туристический потенциал через создание новых достопримечательностей и маршрутов.

Кульминацией сессии стала презентация новой книги графических романов «Серебряное ожерелье». Издание в увлекательном формате знакомит читателей с богатством северо-западных регионов и мотивирует к путешествиям.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область является активным участником проекта «Серебряное ожерелье России». Путешественники могут получить специальный «Паспорт туриста Серебряного ожерелья» в Туристско-информационном центре региона. Одиннадцать музеев Мурманской области, включая областной краеведческий музей, Музей цветного камня в Мончегорске и Музейно-выставочный центр «Апатит», подключены к программе лояльности «Клуб путешествующих», где гости могут получать баллы и обменивать их на призы за посещение культурных объектов регионов «Серебряного ожерелья». На федеральном сайте проекта представлены два национальных маршрута по Кольскому полуострову – «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого», что способствует росту узнаваемости региона и притоку туристов.

