В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 18:30

«Серебряное ожерелье России»: культурное наследие становится драйвером развития малых городов Северо-Запада

О роли культурного наследия в создании социальных инноваций, улучшающих качество жизни, говорили на XI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках сессии «Культурное наследие как двигатель социальных инноваций» заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева представила успешные практики межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Проект, объединяющий инициативы по сохранению и возрождению историко-культурного потенциала Северо-Запада, продолжает активно развиваться и привлекать новых участников.

«Сегодня проект «Серебряное ожерелье России» включает уже более 10 подпроектов и инициатив. И новые, самые разнообразные предложения поступают постоянно от участников из разных сфер деятельности, от тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение и развитие своей малой Родины. Главное, на что мы обращаем внимание, – предложенные инициативы должны приносить результат и пользу территориям и людям, там живущим», – подчеркнула Любовь Совершаева.

Особое внимание в выступлении было уделено ключевым инициативам проекта, таким как ежегодное избрание столицы «Серебряного ожерелья» – в 2025 году этот статус получил город Тихвин Ленинградской области, а также креативному проекту «Лаборатория сказок», в рамках которого команды специалистов помогают малым территориям раскрывать их туристический потенциал через создание новых достопримечательностей и маршрутов.

Кульминацией сессии стала презентация новой книги графических романов «Серебряное ожерелье». Издание в увлекательном формате знакомит читателей с богатством северо-западных регионов и мотивирует к путешествиям.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область является активным участником проекта «Серебряное ожерелье России». Путешественники могут получить специальный «Паспорт туриста Серебряного ожерелья» в Туристско-информационном центре региона. Одиннадцать музеев Мурманской области, включая областной краеведческий музей, Музей цветного камня в Мончегорске и Музейно-выставочный центр «Апатит», подключены к программе лояльности «Клуб путешествующих», где гости могут получать баллы и обменивать их на призы за посещение культурных объектов регионов «Серебряного ожерелья». На федеральном сайте проекта представлены два национальных маршрута по Кольскому полуострову – «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого», что способствует росту узнаваемости региона и притоку туристов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553381/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Алиби». Художественный сериал, 9 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,88 рубля, доллара теряет почти 1,31 рубля-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Во дворах города-героя продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»